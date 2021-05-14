18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma sonrasında yasaklar nasıl uygulanacak?

Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşme döneminin detayları da belli olmaya başladı. Vaka sayılarının en fazla 10 bin olması durumunda kademeli açılmaya geçileceği ifade edildi. Peki 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

18 VE 19 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? TAM KAPANMA SONRASINDA YASAKLAR NASIL UYGULANACAK?

17 günlük tam kapanma sonrası kapanmanın sonuçları analiz edilecek. 14-15 Mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. 17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine planlamalar yapılıyor. Böyle bir durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Fakat kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı devam edecek.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerde yapılan tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, fakat 17 Mayıs’tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu sebeple de “kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın” önemine vurgu yapılmaya devam ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.