18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma sonrasında yasaklar nasıl uygulanacak?

Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşme döneminin detayları da belli olmaya başladı. Vaka sayılarının en fazla 10 bin olması durumunda kademeli açılmaya geçileceği ifade edildi. Peki 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
17 günlük tam kapanma sonrası kapanmanın sonuçları analiz edilecek. 14-15 Mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. 17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine planlamalar yapılıyor. Böyle bir durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Fakat kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı devam edecek.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerde yapılan tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, fakat 17 Mayıs’tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu sebeple de “kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın” önemine vurgu yapılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı. Bakan Koca mesajında "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı mesajın tamamı ise şöyle:
"Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum.
Bakan Koca, paylaştığı videoda ise "Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum"
Bakan Koca, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
"Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki 3. bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram.
İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen Sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramını tebrik etmek istiyorum.
Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tam kapanma uzayacak mı?" soruna da yanıt verdi. Bir süredir konuşulan 17 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen tam kapanma süreci için uzatılma kararı alınıp alınmayacağı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltilen soru üzerine yanıt bulmuş oldu.
Oktay, kendisine yöneltilen tam kapanma sorusuna, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." şeklinde yanıt verdi ve şöyle devam etti: "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok. Biz bu dönemde sanayinin çarklarını hiç durdurmadık. Üretim devam etti Türkiye'de. Sanayide çalışanların istihdamı da devam etti. Hizmetler sektörü etkilendi."