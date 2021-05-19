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19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve hasta sayısı

19.05.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 19 Mayıs son dakika korona tablosu...

19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük vaka, vefat ve hasta sayısı

19 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 19 Mayıs son dakika korona tablosu...

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 Mayıs koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid 19 sayfası üzerinden paylaşılacak.

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

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Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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