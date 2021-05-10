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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

10.05.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma sürecinin bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar arasından araştırılan konular arasında yer aldı. 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanma kısıtlaması uzatılacak mı? sorusu gündemin en merak edilen konularından oldu. Peki,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma var mı? İşte, ayrıntılar...

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma ne zaman bitecek? kısıtlamadan bunalan vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardan biri oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararıyla vatandaşlar 19 Mayıs'ta yasak olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması...

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan itibari ile başlayan tam kapanma kararı 17 Mayıs'ta sona erecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kararının henüz gündemde olmadığını ifade etti. Konuyu ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

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