19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?

Tam kapanma ne zaman bitecek? kısıtlamadan bunalan vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardan biri oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararıyla vatandaşlar 19 Mayıs'ta yasak olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması...

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan itibari ile başlayan tam kapanma kararı 17 Mayıs'ta sona erecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı araştırılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kararının henüz gündemde olmadığını ifade etti. Konuyu ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.



