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19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'nin korona tablosunda vaka sayısı: 55.149!

19.04.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfası olan Covid-19 üzerinden güncel koronavirüs (Covid-19) verileri paylaşıldı. Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden güncel tabloyu vatandaşa duyurdu. Son dakika koronavirüs tablosuna göre 19 Nisan'da vaka sayısı toplam 4 milyon 323 bin 596'ya ulaştı. İşte, 19 Nisan koronavirüs tablosu..

19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'nin korona tablosunda vaka sayısı: 55.149!

19 Nisan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerken Türkiye'nin güncel korona tablosunu duyurdu. Her geçen gün artarken, 19 Nisan korona tablosu vatandaşlar tarafından detaylı olarak inceleniyor. İşte, son dakika korona tablosu!

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Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 yeni Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 vatandaş ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye ulaştı.

19 Nisan'da toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı. Toplam verilere göre vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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