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  4. 1963'teki katliamın sembol fotoğrafıydı! Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu: Ağabeylerimin adları verildi

1963'teki katliamın sembol fotoğrafıydı! Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu: Ağabeylerimin adları verildi

21.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Petrolleri'nin, 'Mavi Vatan'da sondaj yapacağı 3 gemiye, Rum çetesinin Kıbrıs'ta 1963 yılındaki saldırısında şehit olan ağabeyleri 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan' ve 'Hakan İlhan'ın adlarını verdiğini söyledi.

1963'teki katliamın sembol fotoğrafıydı! Bilim Kurulu Üyesi İlhan duyurdu: Ağabeylerimin adları verildi

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıslı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te kanlı saldırılar düzenledi. 24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi, eve giren Rumlar tarafından küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumunun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi. Olayın gerçekleştiği tek katlı ev, daha sonra 'Barbarlar Müzesi'ne dönüştürüldü.

"ŞEHİT AĞABEYLERİMİN ADLARI VERİLDİ"

Katliamın ardından Türkiye'ye dönen ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olarak da görev yapan, ardından 2016 yılında 92 yaşında vefat eden Nihat İlhan'ın ikinci eşinden olan çocuklarından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nda görev aldı.

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Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şehit ağabeylerinin isimlerinin Türkiye Petrolleri tarafından 'Mavi Vatan'da görev yapacak 3 gemiye verildiğini duyurdu. İlhan, "Devletimiz büyüktür, hem de çok büyük. Türkiye Petrolleri, Mavi Vatanda milli sondaj görevi yapacak 3 gemiye şehit ağabeylerim 'Murat İlhan', 'Kutsi İlhan', 'Hakan İlhan' adlarını verdi. Başta Sayın Genel Müdür Melih Han Bilgin Bey ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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KATLİAMI DHA'YI ANLATMIŞTI

Prof. Dr. İlhan, daha önce DHA'ya yaptığı açıklamada ağabeyleri ile anneleri Mürevvet Hanım’ın nasıl şehit edildiğini anlatmıştı. İlhan, babasının katliamdan önce saldırılarda yaralılara müdahale için hastaneye gittiğini anlatarak, "Giderken babam eşi Mürevvet Hanım, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'a, 'eğer dışarıda bir çatışma olur, silah sesi duyarsanız, burası güvenli bölge; ama siz mutlaka evin en izole yerine geçin, burası da evin banyosu, küveti olabilir' diye ifade ediyor. Saat 21.00 sıralarında Rum EOKA'cı katiller, önlerine ilk çıkan ev olan bizim eve giriyorlar. Ev tek katlı bir bina. Bunlar hemen banyoya saklanıyorlar. Mürüvvet Hanım; Murat, Kutsi ve Hakan'ı göğsüne sararak üzerine kapaklanıyor. Evin sahibi Hasan Bey bir başka yere saklanıyor, onların küçük çocuğu banyodaki lavabonun altına saklanıyor. İçeriye giren bu katiller acımasızca makineli tüfekle tarıyorlar. Ev tanınmaz hale geliyor. Burada Mürevvet Hanım, Murat, Kutsi ve Hakan şehit oluyor. Evdeki diğer küçük çocuk yaralanıyor, tedavi görüyor. Sabaha kadar orada bekliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)

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Kıbrıs Barış Harekâtı Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

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