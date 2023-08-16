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  4. 1976'dan bu yana Ay'a gönderdikleri ilk uzay aracı... Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!

1976'dan bu yana Ay'a gönderdikleri ilk uzay aracı... Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!

16.08.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 1976'dan bu yana Dünya'nın doğal uydusu Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yörüngesine girdiği bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

1976'dan bu yana Ay'a gönderdikleri ilk uzay aracı... Luna-25, "Dünya'nın doğal uydusunun" yörüngesine girdi!

Açıklamada, ülkenin 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Luna-25'in, Dünya'nın doğal uydusu Ay'ın yörüngesine girdiğine işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

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11 AĞUSTOS'TA FIRLATILMIŞTI

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecek. (AA)

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