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  4. 1999 depreminde enkaz altındaki 3 yaşındaki bir köpeği Lehoczki ile kurtarmıştı! 24 yıl sonra yeniden Türkiye’ye geldi

1999 depreminde enkaz altındaki 3 yaşındaki bir köpeği Lehoczki ile kurtarmıştı! 24 yıl sonra yeniden Türkiye’ye geldi

18.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depreminde Macaristan’dan gelen arama-kurtarma ekibinden Laszlo Lehoczki ve köpeği Mancs enkaz altından 3 yaşındaki bir kız çocuğunu kurtararak hafızalara kazınmıştı. Tarihler 6 Şubat 2023’ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bölgeye yardım etmek için Laszlo Lehoczki bu kez vefat eden köpeği Mancs olmadan koştu.

1999 depreminde enkaz altındaki 3 yaşındaki bir köpeği Lehoczki ile kurtarmıştı! 24 yıl sonra yeniden Türkiye’ye geldi

1999 yılında meydana gelen Marmara depremi bölgede büyük bir yıkıma neden olmuştu. Enkaz altında kalanların kurtarılması için bölgeye Türkiye’den ve dünyadan arama-kurtarma ekipleri gönderilmişti. 1999 depreminde bölgede kurtarma çalışmalarını yapmak için Macaristan’ın Spider Ulusal Kurtarma Takımı’ndan Laszlo Lehoczki ve köpeği Mancs gelmişti.

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İzmit’in Bekirpaşa beldesinde arama çalışmalarına başlayan Macar ekip, Mancs sayesinden 3 yaşındaki Hatıra Kaplan'ı 82 saat süren çalışmaların ardından sağ bir şekilde kurtarmıştı. Diğer ülkelerde yaşanan doğal afetlerde de arama-kurtarma için sahada görev yapan Mancs, 2006 yılında 12 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

BU KEZ YALNIZ BAŞINA GÖREVDE

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2023 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede 10 ili yerle bir ederken Macaristan kurtarma ekibi yeniden Türkiye’ye geldi. Lehoczki 24 yıl sonra yeniden deprem bölgesinin yaralarını sarmak için Macar ekiple birlikte geldi.

büyükelçi

Deprem bölgesinden Lehoczki’nin fotoğrafının paylaşılmasından sonra Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, “Bölgedeki son arama kurtarma ekibimiz bu dakikalarda ayrılmaktadır. Grup fotoğrafında 1999 Marmara depremi kahramanı, Mancs’ın sahibi de var. Çalıştığı enkazdan yine 4 yaşında bir çocuğun kurtarılması çok duygulandıran bir şey.” ifadelerini kullandı.

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