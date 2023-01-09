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2 bin 500 kiloluk NASA uydusu ERBS için endişeli bekleyiş! "Bazı parçalarının Dünya'ya düşebileceği belirtiliyor"

09.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın radyasyon uydusu ERBS'nin Dünya atmosferine girmesi bekleniyor. 1984'te uzaya fırlatılan ve 2005'te görevini tamamlayan uydunun büyük kısmının atmosferde yanacağı düşünülse de yine de endişeli bir bekleyiş yaşanıyor. Yıllar boyu atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yapan 2 bin 500 kiloluk uydunun bazı parçalarının Dünya'ya düşebileceği kaydediliyor.

2 bin 500 kiloluk NASA uydusu ERBS için endişeli bekleyiş! "Bazı parçalarının Dünya'ya düşebileceği belirtiliyor"

Herkes uzun yıllar her ne kadar bir uzay teleskobu olsa da Hubble'ı konuştu, James Webb'i konuştu. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın en emektar uydularından biri olan ERBS, fırlatıldıktan sonra uzun yıllar sadece görevini yaptı, belki de bir Hubble, bir James Webb Uzay Teleskobu kadar konuşulmadı. Fırlatıldığından beri atmosferde önemli gözlemler yapan ERBS uydusu için şu sıralar endişeli bir bekleyiş var. İşte detaylar...

YILLARCA GÖREV YAPTI, 2005'TE GÖREVİNİ TAMAMLADI

TRT Haber'in haberine göre; NASA, radyasyon uydusu ERBS'yi 38 yıl önce uzaya uğurladı. Uydu atmosferdeki değişimleri gözlemleyip ölçümler yaptı. 2005'te ise görevini tamamlayıp adeta emekli oldu ancak bir uzay çöpü haline geldi.

uydu

"DÜNYA ATMOSFERİNE GİRMESİ BEKLENİYOR"

Aynı habere göre, yıllardır dünyanın etrafında dönen 2 bin 500 kiloluk uydunun Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

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Haberde, ERBS'nin büyük bir kısmının atmosfere giriş esnasında yanarak kül olacağı kaydedildi.

BAZI PARÇALARI DÜNYA'YA DÜŞEBİLİR AMA...

Öte yandan uydunun kimi parçalarının Dünya'ya düşebileceği ancak zarar verme riskinin çok düşük olduğunun belirtildiğine dair bilgi veren haberde, uydunun tam olarak ne zaman ve hangi bölgeye düşeceğinin ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

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