2 çocuk annesi Mumine'nin şüpheli ölümü... Tutuklu yargılanan kocadan dikkat çeken savunma! "Elektrik çarpmış olabilir"

Olay, 2022 yılı Aralık ayında, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 2. Sokak'ta meydana geldi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2 çocuk annesi Mumine Basim Mutar’ın ölümü şüpheli bulundu. Irak uyruklu kadının ölümünün ardından çalışma başlatan polis, eşi Sarmad Ali Mutar’ı gözaltına aldı.Emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğü iddialarını reddeden Sarmad Ali Mutar, olay saatinde çalışmak amacıyla başka bir yerde olduğunu söyledi. Olay yerinde çekilen görüntülerden yola çıkan polis, Sarmad Ali Mutar’ın olayın ardından elektrikli araçla evin yan sokağından geçtiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mutar, ölüme sebebiyet verme iddiasıyla tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sarmad Ali Mutar, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın yanı sıra ölen Mumine Basim Mutar'ın yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık savunmasında, “Olayın olduğu akşam saat 20.00 gibi eve geldim. Gece yarısı uyumak için yattım. Saat 01.30 gibi lavaboya kalktığımda eşim çocukların elbisesini yıkayıp asmakla uğraşıyordu. Ben tekrar uykuya dalmıştım, birden bir patlama sesi duydum. Mutfağa geçip baktığımda eşimi buzdolabının yanında yan bir şekilde yatar vaziyette buldum. Mutfaktaki fırının kablosu fişe takılıydı. Eşimi gördüğümde yerde hareketsiz yatıyordu. Kaldırmak için ve nefes alması için elimle boyun bölgesine vurdum ve kanepenin yanında yer yatağına uzattım. Tekrar kontrol ettiğimde eşim taş gibi sertti.Bu arada tanıdıklarımı arayıp yardım istedim. Eve gelen yakınlarımdan biri ‘Seni idam ederler” demesi üzerine korkup evden uzaklaştım. Eşim ertesi gün toprağa verilirken mezarlığa kadar gitmiştim. Polisleri görünce yakalarlar korkusu ile oradan ayrıldım. Bir evde dört gün kaldım. Sonra polisler beni buldu.

"ORADAN ELEKTRİĞE ÇARPILMIŞ OLABİLİR"

Ben eşimi dövmedim, boğazını sıkmadım, boğmadım, boğmaya çalışmadım, fırının kablosunun bir kısmı açıktı. Oradan elektriğe çarpılmış olabilir. Bizim eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tanıkların da dinlendiği duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. (DHA)



