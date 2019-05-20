20-26 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ 20-26 Mayıs haftasına pozitif ve enerjik başlıyorsunuz. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz öne çıkabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. DEVAMI BOĞA 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız gündeminizde olabilir. Borçlarınız, kredileriniz için enerji sarf edebilirsiniz. Mirasla ilgili konular ortaya çıkabilir. DEVAMI İKİZLER 20-26 Mayıs haftasına ilişkinize ve evliliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Partnerinizle ilgili konular aklınızı kurcalayabilir. Ortaklıkla açtığınız işiniz varsa enerjinizi bu konuya da ayırabilirsiniz. DEVAMI YENGEÇ 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız gündeminizde olabilir. Altınızda çalışan ekiple tempolu bir gün geçirebilirsiniz. Psikolojik olarak kararsız bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI ASLAN 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz sizler için ilk sırada yer alacaktır. Sevdiğiniz kişiye karşı olumsuz düşünceler beslemek yerine daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda aile hayatınız ve eviniz odak noktanız olabilir. Aile içinde kendinizi daha özgür bırakmak isteyebilirsiniz. Biraz özgür ruh olmak sizlere de iyi gelecektir. DEVAMI TERAZİ 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, iletişimde olduğunuz çevre ön planda olabilir. Sempatik tavırlarınızla bulunduğunuz çevrede kendinize hem iş hem eğitim fırsatları yaratabilirsiniz. DEVAMI AKREP 20-26 Mayıs haftasına maddi konularınıza, gelirlerinize vakit ayırarak başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmaya yönelik yeni girişimler veya yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. 21 Mayıs Salı günü Güneş İkizler burcuna giriş yapıyor. DEVAMI YAY

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda enerjiksiniz, hayata pozitif bakıyorsunuz. Mutlu başladığınız haftada olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir. DEVAMI OĞLAK 20-26 Mayıs haftasına başladığınızda hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa kendinizi yormamanız gereken bir süreçte olacaksınız. DEVAMI