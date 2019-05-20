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20-26 Mayıs haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bu hafta Salı günü hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiyor. Bu değişikliklerle beraber her burcu neler bekliyor?

20-26 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

20-26 Mayıs haftasına pozitif ve enerjik başlıyorsunuz. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz öne çıkabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. DEVAMI

BOĞA

boga

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda maddi konularınız gündeminizde olabilir. Borçlarınız, kredileriniz için enerji sarf edebilirsiniz. Mirasla ilgili konular ortaya çıkabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

20-26 Mayıs haftasına ilişkinize ve evliliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Partnerinizle ilgili konular aklınızı kurcalayabilir. Ortaklıkla açtığınız işiniz varsa enerjinizi bu konuya da ayırabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma hayatınız gündeminizde olabilir. Altınızda çalışan ekiple tempolu bir gün geçirebilirsiniz. Psikolojik olarak kararsız bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz sizler için ilk sırada yer alacaktır. Sevdiğiniz kişiye karşı olumsuz düşünceler beslemek yerine daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda aile hayatınız ve eviniz odak noktanız olabilir. Aile içinde kendinizi daha özgür bırakmak isteyebilirsiniz. Biraz özgür ruh olmak sizlere de iyi gelecektir. DEVAMI

TERAZİ

terazi

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, iletişimde olduğunuz çevre ön planda olabilir. Sempatik tavırlarınızla bulunduğunuz çevrede kendinize hem iş hem eğitim fırsatları yaratabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

20-26 Mayıs haftasına maddi konularınıza, gelirlerinize vakit ayırarak başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmaya yönelik yeni girişimler veya yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. 21 Mayıs Salı günü Güneş İkizler burcuna giriş yapıyor. DEVAMI

YAY
yay

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda enerjiksiniz, hayata pozitif bakıyorsunuz. Mutlu başladığınız haftada olumlu gelişmeler kapınızı çalabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgun olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa kendinizi yormamanız gereken bir süreçte olacaksınız. DEVAMI

KOVA

kova

20-26 Mayıs haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Tam bir Kova burcu gibi özgürce istediklerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Başarılarınız çevrenizdeki insanlar tarafından konuşuluyor olabilir. DEVAMI

BALIK

balik

20-26 Mayıs haftasına başladığınızda kariyeriniz ve geleceğiniz ilk önceliğiniz olabilir. Yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Daha özgür olacağınız çalışma ortamlarını tercih etmek isteyebilirsiniz. DEVAMI

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