20 saniyede astigmat, miyop ve hipermetroptan kurtarıyor! Hiçbir acı hissetmeden...

Göz en hassas organımız olarak biliniyor. Bu sebeple göze yaptırılan işlemler hakkında oldukça bilinçli olmak gerekiyor. Toplumda sıklıkla ortaya çıkan astigmat, miyop ve hipermetrop problemleri istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Bu problemlerden kalıcı şekilde kurtulmak için göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer tedavisi uygulanıyor.

KALICI OLARAK NET GÖRÜŞ SAĞLANABİLİR

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, “Excimer lazer yöntemi 18 yaşından büyük ve göz yapısı uygun kişilerde gözde kırma kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmat) ortadan kaldırmaktadır. Gözlük veya kontakt lense ihtiyaç olmadan kalıcı kesintisiz net görüş sağlayabilir” dedi. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, halk arasında göz çizdirme olarak da bilinen “excimer lazer” tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞLEM 20 SANİYE SÜRÜYOR

Göz çizdirme işleminin oldukça basit olduğunu ve kısa sürede gerçekleştirildiğini söyleyen Opr. Dr. Zaim, “Korneanın lazer eşliğinde yeniden şekillenmesini sağlayan excimer lazer yöntemi günümüzde görme kusurlarının tedavisinde sık tercih edilen yöntemlerdendir. Bu yöntemle uygun göz yapısında 10 numaraya kadar miyop, 4 numaraya kadar hipermetrop, 6 numaraya kadar astigmat düzeltilebilir. Hastanede yatış gerektirmeyen lazer işlemi sonrası hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Lazer uygulaması sırasında hastamız herhangi bir ağrı, acı hissetmiyor ve yaklaşık 20 saniye gibi çok kısa bir zaman diliminde işlemi bitiriyoruz. İki gözü de aynı anda tedavi edebiliyor, lazer tedavisi sonrasında 4 ila 5 saat arasında gözler açık kalarak istirahat etmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.

LAZER TEDAVİSİ İÇİN GÖZ YAPISININ UYGUN OLMASI GEREKİYOR

Excimer lazer için gözlerin uygun olup olmamasına doktorun karar vereceğini dile getiren Opr. Dr. Zaim, “Excimer lazer yöntemi uygun göz yapısına sahip hastalara yapılması gereken bir uygulamadır. Tam göz muayenesi ve yapılacak tetkiklerin sonucuna göre belirlenmektedir. İlk muayene gözünüze en uygun, en güvenli tedavi yönteminin planlanması için bir dizi ayrıntılı tetkiki içerir ve en az işlemin kendisi kadar önemli bir hazırlık aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

ERTESİ GÜN İŞE GERİ DÖNÜLEBİLİR

Bireyde işlem sonrası oluşabilecek etkilere değinen Opr. Dr. Zaim, “İşlem sonrası 4 saat kadar göz kızarıklığı, ışıktan rahatsızlık, gözlerde batma hissi ve geçici bulanık görme gibi sıkıntılar kısa süre yaşanabilir. Operasyon sonrası 4 ila 5 saate kadar gözlerde yanma, sulanma ve bulanık görme normaldir. 1 ila 2 saatte bir verilen damlalar kullanılmalıdır. Hastalarımız, ertesi gün yapılacak kontrol muayenesi sonrası günlük işlerine rahatlıkla geri dönebilirler” diye konuştu.

(İHA)

