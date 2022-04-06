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20 ürüne yıl sonuna kadar sabit fiyat modeli! Un, ayçiçek yağı, şeker aynı fiyattan satılacak! Marketlerde gıda fiyatları...

06.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 ürüne kadar sabit fiyat uygulaması! Yıl sonuna kadar aynı fiyattan satılacak! Un, şeker, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan büyük artış nedeniyle ürünlerde fiyatların sabitlenmesi gündeme geldi. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk gündem maddesi hayat pahalılığı oldu.

20 ürüne yıl sonuna kadar sabit fiyat modeli! Un, ayçiçek yağı, şeker aynı fiyattan satılacak! Marketlerde gıda fiyatları...

Un, şeker, ayçiçek yağı... 20 ürüne kadar sabit fiyat uygulaması! Enflasyon nedeniyle yükselen gıda fiyatlarında sabit modele geçilmesi düşünülüyor. Fiyatların sabitlenmesi yıl sonuuna kadar sürecek. Böylelikle dar gelirli ailelerin durumları iyileştirilecek.

FİYATLAR SABİTLENECEK

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları bazı öneriler üzerinde çalışıyorlar. Öne çıkan fikir ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem olması. Enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da üreticiye devlet tarafından ödenecek. Bu sayede enflasyonla mücadeleye karşı da önemli bir adım atılmış olacak.

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.

OLAĞANÜSTÜ TALEPLER ENGELLENECEK

AK Partili kurmaylar serbest piyasayı bozabilecek bir öngörü olduğunun farkında olsalar da enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım olduğu gerçeğini de hatırlattılar. Fiyat sabitlemesiyle birlikte vatandaşların bazı ürünlere karşı olağanüstü taleplerinin de engelleneceği öngörülüyor.


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