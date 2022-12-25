20 yaş genç gösteriyor! 71 yaşındaki kadın gençlik sırrını paylaştı... "Sabahları yüzümü yıkamıyorum"

Cilt bakımına ve temizliğine dikkat etmek çok daha canlı, sağlıklı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Dünya üzerinde çok çeşitli güzellik sırları bulunuyor. Bazı bakım sırları nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelebiliyor. 71 yaşındaki Pam ve 26 yaşındaki yeğeni Brittany, ciltlerine nasıl baktıklarını TikTok hesapları üzerinden paylaştılar.

GENÇ GÖRÜNÜMÜNÜ CİLT BAKIM RUTİNİ SAYESİNDE SAĞLIYOR

Pam, yıllar içinde göz kapağı kaldırma ve küçük bir yüz germe de dahil olmak üzere bazı ameliyatlar geçirdiğini kabul etse de, genç görünümü büyük ölçüde cilt bakımı rutini sayesinde olduğunu açıklıyor.

SABAHLARI YÜZ YIKAMAK SAĞLIKLI CİLT YAĞLARINI GİDERİYOR

Cilt bakım rutini sabahları yüzüne ılık su çarptığında başlıyor. Pam ve yeğeni Brittany sabahları yüzünü asla yıkamıyor. Brittany, "Bu, doğal yağlarınızı korur ve yağlar, yaşlanma karşıtı ve kırışık önleme için önemlidir," diye açıkladı.

RETİNOLE BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Pam yüzünü bir havluyla kuruladıktan sonra "hemen" "retinollü losyon" sürüyor. Ancak bu, otuzlu yaşlarının ortalarına kadar rutininin bir parçası olmadı, bu yüzden başlamak için asla geç değildir. "Alnımdan başlıyorum, yanaklarıma, ağzımın çevresine, gözlerimin altına, boynumun çevresine, dekolteme sürüyorum ve yeterince nemli hissetmiyorsam tekrarlıyorum.

DAHA ÖNCE KULLANMADIYSANIZ TEHLİKELİ OLABİLİR

Cilt bakımı bağımlısı, daha önce kullanmadıysanız, retinolün cildinize zarar verebileceği konusunda uyardı, bu nedenle, düşük yüzdeli bir ürünle başlayıp, alışabilmeniz için biriktirmek en iyisidir. Pam, cildiniz ürüne alıştıktan sonra, ağız çevresi gibi kırışıklığa eğilimli alanların çevresine daha fazla ürün uygulayabileceğinizi önerdi.

"HARİKALAR YARATTIĞI AÇIK"

İzleyiciler, Pam'in genç görünümüne hayran kaldı ve onun yetmişli yaşlarında olduğuna inanamadı. Bir kişi "71!! En fazla 57 yaşında olduğunu sanıyordum" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı "Teyzeniz için harikalar yarattığı açık çünkü o büyüleyici." dedi.

