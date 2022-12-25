20 yaş genç gösteriyor! 71 yaşındaki kadın gençlik sırrını paylaştı... "Sabahları yüzümü yıkamıyorum"

Cilt bakımına ve temizliğine dikkat etmek çok daha canlı, sağlıklı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Dünya üzerinde çok çeşitli güzellik sırları bulunuyor. Bazı bakım sırları nesillerden nesillere aktarılarak günümüze kadar gelebiliyor. 71 yaşındaki Pam ve 26 yaşındaki yeğeni Brittany, ciltlerine nasıl baktıklarını TikTok hesapları üzerinden paylaştılar.
Pam, yıllar içinde göz kapağı kaldırma ve küçük bir yüz germe de dahil olmak üzere bazı ameliyatlar geçirdiğini kabul etse de, genç görünümü büyük ölçüde cilt bakımı rutini sayesinde olduğunu açıklıyor.
Cilt bakım rutini sabahları yüzüne ılık su çarptığında başlıyor. Pam ve yeğeni Brittany sabahları yüzünü asla yıkamıyor. Brittany, "Bu, doğal yağlarınızı korur ve yağlar, yaşlanma karşıtı ve kırışık önleme için önemlidir," diye açıkladı.
Pam yüzünü bir havluyla kuruladıktan sonra "hemen" "retinollü losyon" sürüyor. Ancak bu, otuzlu yaşlarının ortalarına kadar rutininin bir parçası olmadı, bu yüzden başlamak için asla geç değildir. "Alnımdan başlıyorum, yanaklarıma, ağzımın çevresine, gözlerimin altına, boynumun çevresine, dekolteme sürüyorum ve yeterince nemli hissetmiyorsam tekrarlıyorum.
Cilt bakımı bağımlısı, daha önce kullanmadıysanız, retinolün cildinize zarar verebileceği konusunda uyardı, bu nedenle, düşük yüzdeli bir ürünle başlayıp, alışabilmeniz için biriktirmek en iyisidir. Pam, cildiniz ürüne alıştıktan sonra, ağız çevresi gibi kırışıklığa eğilimli alanların çevresine daha fazla ürün uygulayabileceğinizi önerdi.
İzleyiciler, Pam'in genç görünümüne hayran kaldı ve onun yetmişli yaşlarında olduğuna inanamadı. Bir kişi "71!! En fazla 57 yaşında olduğunu sanıyordum" yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı "Teyzeniz için harikalar yarattığı açık çünkü o büyüleyici." dedi.