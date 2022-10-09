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20 yıldır bu kadarı olmamıştı: Görüntüler felaketi gözler önüne serdi! O ülkede bir şehir tamamen sular altında kaldı

09.10.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da son 20 yılın en şiddetli muson sezonu yaşanıyor. Şiddetli yağışlar sebebiyle Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Havadan çekilen görüntüler, felaketi gözler önüne sererken şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları botlar ve helikopterlerle yapıldı. Ülkenin Başbakanı Prayut askeri donanmanın yardım çalışmalarına katılması emrini vermişti. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın sular altında kalan yolda balık avladığı anlar da yer aldı.

Tayland, son 20 senenin en şiddetli muson sezonunu geçirirken ülkede etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açmaya devam ediyor. Ancak ülkenin Ubon Ratchathani şehrinden gelen görüntüler felaketin ne denli büyük olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte Tayland'daki sel felaketi ile alakalı tüm detaylar...

ŞEHİR NEREDEYSE TAMAMEN SULAR ALTINDA

Şiddetli yağışların etkili olduğu Ubon Ratchathani şehri neredeyse tamamen sular altında kaldı. Şehirde yardım ve kurtarma çalışmaları, botlar ve helikopterler yardımıyla sağlanırken, Tayland donanması da çalışmalarda görev yapıyor.
Gün içinde aralıklarla olmak üzere şiddetli ve uzun süreli fırtına halinde devam eden muson yağmurları, suların şehirden çekilmesine ve hayatın normale dönmesine izin vermiyor.

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ŞEHİR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin havadan çekilen görüntüleri, felaketi gözler önüne sererken, şehrin içindeki yolların tamamen sular altında olduğu görüldü.

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Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayut Chan-o-cha durum raporu almış ve bölge halkıyla bir araya gelmişti. Devlet olarak bölgeye gereken desteğin sağlanacağını belirten Başbakan Prayut, Tayland askeri donanmasının yardım çalışmalarına katılması emri vermişti.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI: YOLDA BALIK AVLADILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bölge halkının sel nedeniyle sular altında kalan yolda balık avladığı görüldü.
Öte yandan Tayland’da şiddetli yağmur ve fırtına özellikle kuzey bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Afet Daire Başkanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 28 Eylül’den bu yana ülke genelinde toplam 30 eyaletten yaklaşık 75 bin kişinin su baskınları yüzünden evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. (İHA)

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yağmur Tayland
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