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  4. 200 milyon TL'lik vurgun: 150 mağdur var! Kooperatif kurup gayrimenkullerine araçlarına varana kadar almışlar

200 milyon TL'lik vurgun: 150 mağdur var! Kooperatif kurup gayrimenkullerine araçlarına varana kadar almışlar

25.06.2024 12:02
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Antalya’da kooperatif kurarak 150 kişiyi 200 milyon lira dolandıran şüpheliler Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 10’u tutuklandı. Şahısların, mağdurların çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını da alıp dolandırdığı öğrenildi.

200 milyon TL'lik vurgun: 150 mağdur var! Kooperatif kurup gayrimenkullerine araçlarına varana kadar almışlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen (TCK-220) Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve (TCK-158) Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında kooperatif kurup 150 müşteki şahsın 200 milyon Türk lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandıran şahıslarla ilgili operasyon yapıldı.

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51 ŞAHSA YÖNELİK OPERASYON

51 şahsa yönelik Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şahıs yakalanırken, 3 şahsın da cezaevinde olduğu tespit edildi.

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Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 34 şahıs hakkında çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 3’ü cezaevinde bulunan şahıslarla birlikte toplam 10 şüpheli ise tutuklandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kooperatif
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