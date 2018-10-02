2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni" yarın düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edilecek.
Yarın saat 12.00'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülen törene, Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık 2 bin kişi iştirak edecek.
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