HABER

2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:33 | Son Güncelleme

2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

"2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni" yarın düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez verilen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edilecek.

Yarın saat 12.00'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülen törene, Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık 2 bin kişi iştirak edecek.

PARTNEREn iyi fotoğraf çeken telefonlar!En iyi fotoğraf çeken telefonlar!
Pegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacakPegasus, Türkiye’nin dijital havayolu olacak
BM’den Suriye’ye insanı yardımBM’den Suriye’ye insanı yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YÖK

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.