2019'da İmamoğlu'nun kazanacağını bilen astrolog Nuray Sayarı'dan İstanbul için seçim tahmini! Boğa burcu diyerek o ismi öne çıkardı

31 Mart seçimlerine doğru giderken artık son viraja girildi. Sokak röportajları ve anket şirketlerinin çalışmaları seçmenin nabzını tutma noktasında önemli rol oynuyor. 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını bildiğini iddia eden Sayarı, bu seçimlerde İstanbul'da kimin kazanacağına dair yorumda bulundu.

İSTANBUL'DA KİMİN KAZANACAĞINI SÖYLEDİ

TV100'deki Özgür İfade programına katılan Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı konusunda gelen soruya dair şu ifadeleri kullandı:

"En son yapılan seçimlerde bütün meslektaşlarım yorum yaptı. Ben 'Hiçbir şey değişmeyecek, mevcut hükümet devam edecek' yorumunda bulunmuştum. Cumhuriyet haritasına bakarak bütün liderlerin haritalarını birleştirerek kim kazanacak diye baktığımda bu sonuca varmıştım. Şimdi bir belediye seçimlerimiz var. Ben de bir yorumda bulunayım. İstanbul'u Murat Kurum alacak. Kendisi boğa burcu, haritaları birleştirdiğimde Murat Kurum'un kazanacağını görüyorum."







