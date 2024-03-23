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  4. 2019'da İmamoğlu'nun kazanacağını bilen astrolog Nuray Sayarı'dan İstanbul için seçim tahmini! Boğa burcu diyerek o ismi öne çıkardı

2019'da İmamoğlu'nun kazanacağını bilen astrolog Nuray Sayarı'dan İstanbul için seçim tahmini! Boğa burcu diyerek o ismi öne çıkardı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.03.2024 10:55
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Seçime on günden az bir süre kala Türkiye nefesini tuttu sandıktan çıkacak sonuçları bekliyor. Seçim yarışında son viraja girilirken astrolog Nuray Sayarı'dan da dikkat çeken bir öngörü geldi. 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun, 2023 genel seçimlerinde ise AK Parti'nin kazanacağını tahmin ettiğini iddia eden Sayarı, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul'da ipi kimin göğüsleyeceği konusunda tahminde bulundu.

2019'da İmamoğlu'nun kazanacağını bilen astrolog Nuray Sayarı'dan İstanbul için seçim tahmini! Boğa burcu diyerek o ismi öne çıkardı

31 Mart seçimlerine doğru giderken artık son viraja girildi. Sokak röportajları ve anket şirketlerinin çalışmaları seçmenin nabzını tutma noktasında önemli rol oynuyor. 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını bildiğini iddia eden Sayarı, bu seçimlerde İstanbul'da kimin kazanacağına dair yorumda bulundu.

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İSTANBUL'DA KİMİN KAZANACAĞINI SÖYLEDİ

TV100'deki Özgür İfade programına katılan Sayarı, İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı konusunda gelen soruya dair şu ifadeleri kullandı:

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"En son yapılan seçimlerde bütün meslektaşlarım yorum yaptı. Ben 'Hiçbir şey değişmeyecek, mevcut hükümet devam edecek' yorumunda bulunmuştum. Cumhuriyet haritasına bakarak bütün liderlerin haritalarını birleştirerek kim kazanacak diye baktığımda bu sonuca varmıştım. Şimdi bir belediye seçimlerimiz var. Ben de bir yorumda bulunayım. İstanbul'u Murat Kurum alacak. Kendisi boğa burcu, haritaları birleştirdiğimde Murat Kurum'un kazanacağını görüyorum."

Yerel Seçim 2024


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