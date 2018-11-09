2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Vermiş olduğumuz ekonomik savaşın bir an evvel bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli acil önlem planlarının oluşturulup, hayata geçirilerek, reel ekonomimizin rahatlatılması sağlanmalıdır." dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Girdi fiyatlarının çok yüksek olmasının tarım ürünlerinde en büyük sorun olduğunu ifade eden Sındır, üreticinin, girdi fiyatlarının yüksek olmasının yarattığı baskı ile ürününü hasat edip etmemeyi düşündüğünü, hasat ettiğinde aracı kartellerinin baskısı altında ürününü ederi fiyatından satamadığını, bunun üretimden kopmaya neden olan bir sürece evrildiğini belirtti. Sındır, "Artık çiftçi, üretim yapmamanın maliyetini hesaplıyor acaba üretim yapmasam mı diyor ve her geçen gün üretici, üretimden yavaş yavaş kopuyor." dedi. Sındır, enflasyonla topyekün mücadelenin mutfaklara uğramadığını savunarak, gıda fiyatlarında yaşanan artışın doğrudan vatandaşın mutfağını, cebini ve huzurunu etkilediğini dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, verilen ekonomik savaşın bir an evvel bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli acil önlem planlarının oluşturulup, hayata geçirilerek, reel ekonominin rahatlatılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Bazı milletvekillerinin, konuşmalarında güvenlikçi kalemlerin yüksek olmasından yakındığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Keşke ülkemizde bu güvenlik problemleri olmasa da bütçenin bu kısımlara ayrılan tutarı daha düşük olabilseydi. Bunları söylerken de gerçekleri göz ardı edemeyiz. Ülkemizin, başına yıllardır bela olan PKK, PYD, FETÖ terör örgütü gerçeği vardır. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, devletimizin ve milletimizin bekasının tehlikesi söz konusu olduğunda bırakın bütçenin ağırlıklı kısmını, tamamının bu kısımlara ayrılması gerekiyorsa ayrılmalıdır." - Eximbank önerisi AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise 10 Ağustos'tan bu yana, döviz piyasalarına müdahaleden hemen sonra ilettikleri sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bakanlığın çok hızlı hareket ederek, piyasaları rahatlatan açıklamalar ve tedbirler aldığını ifade etti.