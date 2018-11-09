HABER

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 18:55 | Son Güncelleme

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy: - "Vermiş olduğumuz ekonomik savaşın bir an evvel bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli acil önlem planlarının oluşturulup, hayata geçirilerek, reel ekonomimizin rahatlatılması sağlanmalıdır" - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer: -"Eximbank'ın Anadolu'ya biraz daha fazla yayılması, Anadolu'da sanayileşen illerimizi, hızlı ihracat artışı sağlayacak illerimizi daha çok desteklemesini arzu ederim" -"CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır: -"Enflasyonla topyekün mücadele mutfaklara uğramadı"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Vermiş olduğumuz ekonomik savaşın bir an evvel bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli acil önlem planlarının oluşturulup, hayata geçirilerek, reel ekonomimizin rahatlatılması sağlanmalıdır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Girdi fiyatlarının çok yüksek olmasının tarım ürünlerinde en büyük sorun olduğunu ifade eden Sındır, üreticinin, girdi fiyatlarının yüksek olmasının yarattığı baskı ile ürününü hasat edip etmemeyi düşündüğünü, hasat ettiğinde aracı kartellerinin baskısı altında ürününü ederi fiyatından satamadığını, bunun üretimden kopmaya neden olan bir sürece evrildiğini belirtti. Sındır, "Artık çiftçi, üretim yapmamanın maliyetini hesaplıyor acaba üretim yapmasam mı diyor ve her geçen gün üretici, üretimden yavaş yavaş kopuyor." dedi.

Sındır, enflasyonla topyekün mücadelenin mutfaklara uğramadığını savunarak, gıda fiyatlarında yaşanan artışın doğrudan vatandaşın mutfağını, cebini ve huzurunu etkilediğini dile getirdi.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, verilen ekonomik savaşın bir an evvel bertaraf edilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli acil önlem planlarının oluşturulup, hayata geçirilerek, reel ekonominin rahatlatılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bazı milletvekillerinin, konuşmalarında güvenlikçi kalemlerin yüksek olmasından yakındığını ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Keşke ülkemizde bu güvenlik problemleri olmasa da bütçenin bu kısımlara ayrılan tutarı daha düşük olabilseydi. Bunları söylerken de gerçekleri göz ardı edemeyiz. Ülkemizin, başına yıllardır bela olan PKK, PYD, FETÖ terör örgütü gerçeği vardır. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, devletimizin ve milletimizin bekasının tehlikesi söz konusu olduğunda bırakın bütçenin ağırlıklı kısmını, tamamının bu kısımlara ayrılması gerekiyorsa ayrılmalıdır."

- Eximbank önerisi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise 10 Ağustos'tan bu yana, döviz piyasalarına müdahaleden hemen sonra ilettikleri sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bakanlığın çok hızlı hareket ederek, piyasaları rahatlatan açıklamalar ve tedbirler aldığını ifade etti.

Daralan piyasalarda Eximbank'a yönelimin çok hızlı olacağına işaret eden Koçer, "Bankalar geriye çekilince herkes Eximbank'a hucum eder. Bu sürecin de iyi yönetilmesi gerekiyordu. Bu anlamda Eximbank'ın yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum." dedi.

Eximbank'ın kaynaklarını kullandırırken, Türkiye'de ihracatı hızlı artıran illerin baz alınması, pilot olarak seçilmesi önerisinde bulunan Koçer, "Bunun bir çalışma konusu olması gerekiyor. Bu konuda Eximbank'ın Anadolu’ya biraz daha fazla yayılması, Anadolu’da sanayileşen illerimizi, hızlı ihracat artışı sağlayacak illerimizi daha çok desteklemesini arzu ederim." diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'nin ekonomik olarak son zamanların en derin krizini yaşadığını savunarak, "Bu ülkede çok derin bir yoksullaşma var. Bu yoksullaşmayı çarşı, pazar gezdiğinizde anlayacaksınız." görüşünü savundu.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusuMehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu
CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısıCHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 yılı bütçesi Mustafa Baki Ersoy TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.