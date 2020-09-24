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2020 SO Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2020 09:23 | Son Güncelleme

Dünya'ya yaklaşan 2020 SO isimli gök cismini inceleyen bilim insanları, bir simülasyon oluşturdu. Simülasyonun sonucuna göre 2020 SO, Dünya'nın uydusu Ay'a kısa süreliğine kardeş olabilir.

2020 SO Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabilir!

Hepimiz Ay'ı biliyor ve seviyoruz. Gökyüzünün dayanak noktası olan Ay, Dünya'nın milyarlarca yıllık yoldaşından biri. Ama tek değil. Zira bazen gezegenimizin yörüngesine daha küçük nesneler giriyor ve birkaç ay veya yıl yörüngemizde bulunuyorlar. Bilim insanları 2020 SO için de aynen bunu düşünüyor.

2020 SO AY'A KISA SÜRELİĞİNE KARDEŞLİK YAPACAK

ScienceAlert'in haberine göre, Bilim insanları Dünya'ya yaklaşmakta olan 2020 SO adlı gök cisminin izlediği yörüngeyi simüle etti. Bilim insanları titizlikle yaptıkları araştırmada 2020 SO'nun kısa süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olacağı sonucuna ulaştı. Buna göre, 2020 SO ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında tıpkı Ay gibi dönmeye devam edecek. Zaten ona Mini Ay denilmesinin yegane sebebi de bu. Peki 2020 SO nereden geldi?

2020 SO ROKET GÖVDESİ OLABİLİR

2020 SO için tahminler, onun yine insan yapımı bir araç olduğu yönünde. Onun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olduğuna dair bir görüş hakim. İyi haber ise şu; 2020 SO Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

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