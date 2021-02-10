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2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

10.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin açıklama bekleniyor. Çin'den gelen aşının yapılmaya başlanmasıyla öğrenciler, yüz yüze eğitimin yapılmasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitim açıklamaları yaptı. Peki üniversiteler Bahar Dönemi açılacak mı, üniversiteler Şubat'ta açılacak mı?

2020-2021 eğitim ve öğretim tarihinde üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net tarih henüz belirlenmemişken, milyonlarca öğrenci heyecanla YÖK'ten gelecek üniversite açılma tarihini bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Aşı işleminin hızla başlaması ve binlerce kişinin aşı olmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinde Bahar Dönemi üniversiteler açılır beklentisi başladı. Koronavirüs aşısının ılımlı bir hava yaratması ve vaka sayılarının 2 binin altına düşmesiyle yüz yüze eğitimin tekrar gündeme gelmesini bekleyen üniversite öğrencileri bir an önce üniversitelerin açılmasını bekliyor. Peki Şubat'ta üniversite açılacak mı? Bahar Dönemi üniversiteler açılır mı? İşte üniversitelerin açılması son durum gelişmeleri...

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, kontrolü elden bırakmamak için bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, okulların sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime açılacağını açıkladı. Üniversiteler 15 Şubat'ta açılacak mı merak edilirken Koca açıklamasında; "Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir." dedi. 8 ve 12. sınıflar için net karar alınmadığını fakat vaka sayısına göre hareket edileceğini belirten Bakan Koca, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir." dedi.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği 50 milyon doz aşının yapılmaya başlamasıyla birlikte öğrenciler YÖK'ten üniversitelerin açılma tarihini ilişkin açıklama beklemeye başladı.
Bu süreçte YÖK, Sağlık Bakanlığına akademisyenlerin aşılanma sürecine ilişkin bir yazı gönderdi. Yazıda öncelikli aşı olacak gruplar belirtilerek şu açıklama yapıldı; " Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı.

YÖK'ten yapılan açıklamayla üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net bir bilgi verilmezken, uzmanlar Şubat ayı koronavirüs vaka sayılarının üniversitelerin açılma durumunu etkileyeceğini savunuyor. Öte yandan 2 hafta sonra yapılacak olan Kabine Toplantısında üniversitelerin açılma kararına ilişkin açıklama bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILIR MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamasında okullar ne zaman ve nasıl açılır sorusuna şu öneriyle yanıt verdi; "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda." dedi.

"ŞUBAT AYI VAKA SAYISINA GÖRE ÜNİVERSİTELER AÇILABİLİR"

Prof. Dr. İlhan merak edilen üniversiteler ne zaman açılacak, bahar döneminde üniversiteler açılacak mı sorularına ise vaka sayısına vurgu yaparak şu cevabı verdi; "Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin son yaptığı açıklamasında, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi.

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