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  4. 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

13.09.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verildi.

2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade ederek, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Mansur Yavaş
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