2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü Mansur Yavaş kazandı

Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade ederek, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 13, 2021
Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Eh5iwX9Xbg
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