2022 AÖF sınavları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Bahar dönemi sınavlarına hazırlanmayı sürdüren Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını ve sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2022 AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversite sınav tarihleri.
AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.
AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı alabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum