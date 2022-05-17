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2022 AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversite sınav tarihleri

17.05.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama sonrasında, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ve sınav giriş belgeleri açıklandı. Peki, 2022 AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversite sınav tarihleri.

2022 AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversite sınav tarihleri

2022 AÖF sınavları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Bahar dönemi sınavlarına hazırlanmayı sürdüren Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını ve sınav tarihlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla birlikte AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2022 AÖF sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte Anadolu Üniversite sınav tarihleri.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyon sayfasından çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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