Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında yaptığı konuşmanın sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülü bağlanarak yeni ekonomi paketi. ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 mi oldu? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu.

2022 GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada KDV oranına ilişkin yaptığı açıklamada KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini belirtti. Un ve ekmekte zaten uygulanan indirime ilişkin detayları aktaran Erdoğan, yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapıldığını söyledi. Erdoğan, söz konusu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip olduğunu belirtti.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 1 Mİ OLDU?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Temel gıda ürünlerinde kdvnin yüzde 1 olmasına ilişkin kararın 13 Şubat Pazar tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası market zincirlerinden fiyatlarda indirim yapması bekleniyor.

