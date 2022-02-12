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2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 mi oldu?

12.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 gıda ürünlerinde KDV oranında değişikliğe gidildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Nebati canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı. Erdoğan, yeni ekonomi paketi ile ilgili konuştu. Açıklamada temel gıda ürünlerindeki KDV detayı dikkat çekti. Peki 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 mi oldu? İşte ayrıntılar...

2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 mi oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati canlı yayında yaptığı konuşmanın sonuna doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülü bağlanarak yeni ekonomi paketi. ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temel gıda ürünlerindeki yeni KDV oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından 2022 gıda ürünlerinde KDV oranı kaç oldu? Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1 mi oldu? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu.

2022 GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada KDV oranına ilişkin yaptığı açıklamada KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini belirtti. Un ve ekmekte zaten uygulanan indirime ilişkin detayları aktaran Erdoğan, yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapıldığını söyledi. Erdoğan, söz konusu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip olduğunu belirtti.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 1 Mİ OLDU?

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Temel gıda ürünlerinde kdvnin yüzde 1 olmasına ilişkin kararın 13 Şubat Pazar tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası market zincirlerinden fiyatlarda indirim yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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