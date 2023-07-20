Etraftaki tüm bakışları üstünüze çevirecek mayo ve bikini modelleri

Beden ölçünüze uygun bir bikini veya mayo seçmek sağlık, konfor ve tarz açısından önemlidir. Denizin ve havuzun vazgeçilmezi olan ürünleri yaz akşamlarında yapacağınız kombinlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece havuz başında yapılan bir partiden veya deniz kenarında yaptığınız yürüyüşten sonra yıldızların altında suyun tadını çıkarabilirsiniz. Farklı modellerde ve geniş çeşitlilikteki ürün listemizi incelemeye ne dersiniz?

1. Terzi kalitesinde dikilen kumaş: Tommy Hilfiger One Piece Mayo

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Büyük bir kısmı geri dönüştürülmüş polyesterden üretilen Tommy Hilfiger One Piece Mayo, sade ve şık tasarımlardan hoşlananlar için biçilmiş kaftan. Markanın ikonik logosunu üzerinde taşıyan ürün sayesinde plajdaki en şık kadınlardan biri olabilirsiniz. Çapraz askısı sayesinde sırt bölgesini ön plana çıkaran ürünle rahatlıkla yüzebilir ve güneşlenebilirsiniz. Yüksek dikiş kalitesi sayesinde uzun yıllar boyunca bu ürünü kullanabilirsiniz.

2. Sadelikten hoşlananlar için: Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü

Poliamid isimli özel bir kumaş kullanılarak ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Calvin Klein TRIANGLE-RP Bikini Üstü Kadın, yeşil ve siyah rengin uyumunu sade bir tasarımla yansıtıyor. Göğüs ve sırt bölgesini saran esnek şerit sayesinde plajda özgürce hareket edebilirsiniz. Saatler boyunca denizde ya da havuzda yüzmeyi tercih edenler bu modeli satın alabilir. Bakımı kolay olan ürünü temizlerken etiket üzerindeki talimatları göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

3. Yazın enerjisine uygun bir stil: adidas Floral 3S Mayo

Parlak renkli çiçek desenlerine sahip olan adidas Floral 3S Mayo, hem profesyonel hem hobi amaçlı yüzen kadınlar tarafından kullanılır. Dar kesim kalıplar kullanılarak tasarlanan modelle farklı yüzme teknikleri deneyebilirsiniz. Profesyonel yüzücülerin kullandığı ekipmanlardan ilham alınarak tasarlanan ürün, yaz mevsimiyle özdeşleştirilen canlı renkleri üzerinde barındırıyor. Plajdaki tüm aktivitelere rahatça katılmak için bu modeli giyebilirsiniz.

4. Özgün tasarımları seven kadınlara: Dagi Tak-çık kaplı Mayokini Mayo

Esnek yapılı ve mavi renkli kumaştan üretilen Dagi Tak-çık kaplı Mayokini Mayo yaz tatilinde özgün bir tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olur. Elde ya da makinede yıkanabilen ürünün kumaşı kısa sürede kurur. Yüzmeye ara verdiğiniz zamanlarda birkaç dakika içinde kurulanabilir ve plajdaki etkinliklere katılabilirsiniz. Seneler boyunca kullanılmaya uygun bu modeli özel etkinliklere katıldığınız günlerde tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinizle çıktığınız tekne turlarında tarzınızla göz doldurabilirsiniz.

5. Rahatça hareket etmek isteyenlere: Angelsin Yüksek Bel Bikini Takımı

Yüzerken ya da plajda zaman geçirirken rahatlıkla uzanmak, oturmak veya yürümek isteyenler için geliştirilen Angelsin Yüksek Bel Bikini Takımı, vücudunuzu kavrar. Elastik bir kumaştan üretilen alt ve üst sayesinde kendinizi rahat hissederek voleybol ve ayak tenisi gibi oyunlara dâhil olabilirsiniz. Yeşilin özel bir tonunu üzerinde taşıyan modeli giyerek sıra dışı kombinler hazırlayabilirsiniz.

6. Klasik bikinilerden vazgeçmeyenler için: Roxy Beach Üçgen Bikini Seti

Güneşlenmeyi seviyorsanız yumuşak ve dayanıklı kumaştan üretilen Roxy Beach Üçgen Bikini Seti sizin için ideal bir seçenek olabilir. Sırt bölgesini tamamen açıkta bırakan ürün sayesinde güneşlenme sırasında oluşan ton farklılıklarının önüne geçebilirsiniz. Düz siyah renkli modeli farklı türdeki plaj kıyafetleriyle kombinlemek mümkün. Hem rahat yüzmenizi hem şık görünmenizi sağlayan ürünü kendi beden ölçünüze uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

7. Tropik adalardan gelen ilham: United Colors of Benetton Bikini Altı

Nar çiçeği rengindeki United Colors of Benetton Bikini Altı, sıra dışı tasarımlara sahip parçalardan hoşlanan kadınlara hitap ediyor. Yüksek belli plaj ürünleri giymek isteyen kadınlar için üretilen ürün sayesinde bel bölgenizin daha ince görünmesini sağlayabilirsiniz. Markanın ilkbahar ve yaz koleksiyonunda yer alan modelin kumaşı %89 oranında polyesterden üretilir. Saniyeler içinde kurumasıyla ünlü olan polyester malzeme sayesinde sudan çıktıktan sonra hızlıca kuruyarak tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

8. Yazın atmosferine yakışan bir tasarım: Koton Çiçekli Bikini Üstü

Poliamid ve elastan kumaştan üretilen Koton Çiçekli Bikini Üstü denizin ve havuzun keyfini çıkarmanız için ideal. Turuncu, mavi, beyaz ve morun en güzel tonlarına sahip renkleriyle yaz akşamlarınızın kombinlerine uygun olan ürünü farklı plaj kıyafetleriyle giyebilirsiniz. Ürün regular fit kalıp kullanılarak tasarlanır. Makinede yıkanabilen ürünü çantanızda rahatlıkla taşıyabilir ve dilediğiniz her yere götürebilirsiniz. Ürünün hem sırttan hem boyundan bağlamalı olması güneşlenmeyi daha verimli kılar.

9. İddialı bir tarz ortaya koymak için: DeFacto Volan Detaylı Mayo

Fall in Love serisine dâhil olan DeFacto Volan Detaylı Mayo, geleneksel tasarımın modern çizgilere adapte edilmesiyle üretilir. Kaliteli kumaşlar kullanılarak üretilen model seneler boyunca rengini ve dayanıklılığını korur. Tek parçadan oluşan ve yaka fırfırıyla hareket katılan bu modeli kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Temizlenmesi de oldukça kolay olan modeli kuru ve serin bir ortamda yıllarda saklayabilirsiniz.

10. Giymesi ve çıkarması kolay: CUPSHE Kadın Bikini Setleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Esnek kumaşı ve ipleri sayesinde farklı beden tiplerine uyum sağlayabilen CUPSHE Kadın Bikini sadece birkaç saniye içinde giyilebilir ve çıkarılabilir. Şık ve sıra dışı bir plaj kombini hazırlamak isteyenlere hitap eden ürünün dikkat çekici pek çok rengi sayesinde göz alıcı bir tarz oluşturabilirsiniz. Ürünün ayarlanabilir omuz askısını beden ölçülerinize göre değiştirebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

