HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 2022 Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili (15 tatil) uzatılacak mı?

2022 Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili (15 tatil) uzatılacak mı?

01.02.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatilinin sonu yaklaşırken okullar ne zaman açılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 21 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitimin sürdüğü okullarda 1. dönem sonlanmıştı. Peki 2022 sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili (15 tatil) uzatılacak mı? İşte konu hakkında detaylar...

2022 Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili (15 tatil) uzatılacak mı?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sömestr tatilinin ne zaman biteceği araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Peki ara tatil sonrası ikinci dönem ne zaman başlayacak?

2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatili ile ilgili açıklama yaparak 15 tatilin uzamayacağını açıkladı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Sınıflara giden Bakan Özer öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye sormuştu ve Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" demişti. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Bakan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" ifadesini kullanmıştı. Özer ayrıca bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" demişti.

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü tekrardan okullarda olacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sonlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınavı ne zaman?
31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştıTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Duruşmada ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

İlginizi Çekebilir

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Cenaze reklamında bikini tepki çekti! “Ölmeye mi davet...”

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Tepki yağmıştı! Esra Erol'dan yanıt geldi: Sistematik bir şekilde...

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.