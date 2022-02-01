2022 Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Sömestr tatili (15 tatil) uzatılacak mı?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından sömestr tatilinin ne zaman biteceği araştırılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Eylül ayında tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde başlamıştı. Peki ara tatil sonrası ikinci dönem ne zaman başlayacak?

2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sömestr tatili ile ilgili açıklama yaparak 15 tatilin uzamayacağını açıkladı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Sınıflara giden Bakan Özer öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye sormuştu ve Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" demişti. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Bakan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" ifadesini kullanmıştı. Özer ayrıca bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" demişti.

Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının sonrasında öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü tekrardan okullarda olacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihinde yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sonlanacak.

