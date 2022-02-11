2022 YKS ile ilgili merakla beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapıldı. YKS başvuruları 11 Şubat Cuma (bugün) itibariyle başlıyor. TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan YKS'ye ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 2022 YKS başvurusu ne zaman? Sınav ücreti ne kadar? AYT, TYT, YDT sınav ücreti ne kadar? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı? YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak için araştırmalarına hız verdi. YKS sınav başvuru tarihlerini ve sınav ücretlerine ilişkin detaylara haberimizde değindik.

2022 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu 11 Şubat Cuma (bugün) başladı. Başvurular 7 Mart Pazartesi günü sona erecek.

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Fakat fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

Başvuru işlemiş için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr

2022 AYT, TYT, YDT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor. YKS başvuru ücreti açıklanınca haberimizde yer verilecektir.

ÖSYM YKS KILAVUZUNU YAYIMLADI MI?

YKS sınav başvuru kılavuzu henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanmadı.

2022 YKS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2021-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sınavı başvuruları başlayınca kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT 18 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

YKS 2. oturum olan AYT 19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

YKS 3. oturum olan YDT 19 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.



