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2023'te başımıza bunlar gelebilir! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı duyanları korku sardı

01.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı gerçekten de söylenildiği gibi felaketlerle dolu bir yıl mı olacak? Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga'nın kehanetleri duyanları adeta ürpertiyor. Ünlü kahin 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor. İşte Baba Vanganın ortaya çıkan 2023 kehanetleri...

2023'te başımıza bunlar gelebilir! Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı duyanları korku sardı

Ünlü kahin Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiştir. Öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i tahmin ettiği biliniyor. Geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiği ileri süüreln Baba Vanga 2023 yılı için biyolojik saldırılar, güneş fırtınası ve nükleer felaket gibi tahminlerde bulundu.

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞECEK

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında dünyanın yörüngesi değişecek. Dünyanın yörüngesindeki en ufak bir değişikliğin büyük iklim krizlerine yol açmakla beraber görülmemiş hava olaylarının yaşanmasına sebebiyet verebileceği bilinirken bilim insanları bu konu hakkında detayları çalışmalarını sürdürmektedir.

dünyanın yörüngesi

Öte yandan kahin Nostradamus'un 40 yıl yağmur yağmayacak öngörüsü de bu tahmini destekler nitelikte. Bilim insanlarının son yaptığı çalışmalara göre dünyanın yörüngesi jüpiter ve venüs sebebiyle periyodik bir biçimde küçük de olsa değişmekte.

BİYOLOJİK SİLAH

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında insanlar üzerinde biyolojik bir silah kullanımı gerçekleşebilir. Vanga'ya göre bunun kullanımı çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olacak. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre biyolojik silah kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

biyolojik saldırılar

NÜKLEER SİLAH

Ünlü kahin Baba Vanga 2023 yılında dünya bir nükleer patlama ile karşı karşıya kalacak iddiasını ileri sürdü. Vanga'nın bu tahmini geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa'ya karşı nükleer tehdit açıklamalarından sonra yeniden gündeme gelmişti.

nükleer felaket

GÜNEŞ PATLAMASI

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen güneş fırtınası olayı 2023 yılında da gündeme geldi. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında örülmemiş bir güneş patlaması dünyaya vuracak. Böyle bir durum yaşanırsa tüm elektronik aletler bozulabilir.

güneş fırtınası

YAPAK BEBEK DOĞUMLARI

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında doğal insan doğumarına yasaklama getirilecek ve hükümet liderleri doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunacak.

laboratuvar bebekleri

Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.


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Baba Vanga kehanet Güneş fırtınası güneş patlaması nükleer

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