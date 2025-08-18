2025 yaz moda renkleri: Gardıroplarda bu tonlar hakim! 2025 yaz modası...

2025 yaz modasında renkler sadece giysilerde değil; çantalardan ayakkabılara, hatta takılara kadar her yerde kendini gösterecek. Bu yaz, gardıroplarda deniz mavisi, zeytin yeşili, pudra pembe, güneş sarısı, mercan kırmızısı ve krem beyaz hakim olacak.

DENİZ MAVİSİ

Bu yaz denizden ilham alan mavi tonları, ferahlık ve sakinlik vadediyor. Elbiselerden aksesuarlara kadar her parçaya hareket katacak olan deniz mavisi, özellikle yaz tatilinde favori renklerden olacak.

ZEYTİN YEŞİLİ

Doğal ve sofistike bir görünüm isteyenler için zeytin yeşili öne çıkıyor. Hem günlük kombinlerde hem de gece şıklığında kullanılan bu ton, minimal tarzı sevenler için güçlü bir seçenek.

PUDRA PEMBE

Romantik ve zarif dokunuşların vazgeçilmezi olan pudra pembe, 2025 yazında da trend listesinde. Uçuş uçuş elbiselerden takılara kadar pek çok parçada bu tonu görmek mümkün.

GÜNEŞ SARISI

Enerji ve neşe saçan güneş sarısı, bu sezon gardıropları aydınlatıyor. Özellikle desenli parçalarla kombinlendiğinde canlı bir yaz görünümü sunuyor.

MERCAN KIRMIZISI

Cesur ve iddialı bir tarz için mercan kırmızısı öne çıkıyor. Yaz akşamlarında tercih edilecek elbiselerde ve aksesuar detaylarında sıkça karşımıza çıkacak.

KREM BEYAZ

Saflık ve zarafeti temsil eden krem beyaz, minimalist kombinlerin vazgeçilmezi olacak. Tek başına güçlü bir duruş sergilerken, diğer canlı renklerle de kolayca uyum sağlıyor.