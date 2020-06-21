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  4. 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 20:20 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 950'ye yükseldi. Bakan Koca, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük" mesajıyla o illeri sıraladı.

21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.

İşte 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

koca

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.


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