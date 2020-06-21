21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 187 bin 685, can kaybı 4 bin 950 oldu.

Son 24 saatte 1412 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 160 bin 240 oldu.

İşte 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/POWWGWLxld — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2020



