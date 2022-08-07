22 sene önce de Cumhurbaşkanı adayını dövmüştü... Cemal Enginyurt ve korumasının canlı yayında Latif Şimşek'i darp ettiği anlar ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay dün akşam yaşandı! TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirler gerildi. MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek'i darp etti. Canlı yayında Şimşek'in üstüne yürüyen Cemal Enginyurt, reklam arasında korumasıyla birlikte Şimşek'e saldırdı. O anlarda stüdyodaki çalışanların büyük panik yaşadığı görüntülerde yer aldı.

STÜDYODAKİLAR BUZ KESTİ! KORUMASIYLA BİRLİKTE SALDIRDI

Programın moderatörü Pınar Ardor, apar topar reklam arasına girdi. Reklam arasından sonra korumasıyla birlikte Latif Şimşek'i hedefine koyan DP'li vekil Cemal Enginyurt, saldırıya geçti. Saldırı sırasında stüdyodakilerin büyük şok yaşadığı görülüyor.

TV100 yönetimi de sosyal medyadan bir açıklama yayınlayarak, Cemal Enginyurt'un saldırısını kınadıklarını belirtti.

CEMAL ENGİNYURT, 22 SENE ÖNCE CUMHURBAŞKANI ADAYINI DARP ETMİŞTİ

Cemal Enginyurt, 2000 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde o dönem Devlet Bahçeli'nin sözünün dışına çıkarak aday olan ers Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun aracını durdurup, vekili darp etmişti. O dönem bu olay Türk siyasi tarihine 'töre dayağı' olarak geçmişti.

'DEVLET BAHÇELİ'YE KARŞI GELDİN' DİYEREK SALDIRMIŞ HAPİS YATMIŞTI

Sadi Somuncuoğlu, Cemal Enginyurt için 'Önce ağabey aday ol destekleyeceğim' dedi sonra da 'Yanlış yaptın' diyerek bana saldırdı demişti. 20 Nisan 2000 gecesi yaşanan olay adliyeye intikal etmişti. Cemal Enginyurt bu olay sonucunda 20 ay hapis cezası almış ve 2009 senesinde kısa bir süre cezavinde kalmıştı.

ENGİNYURT'UN KORUMASI İÇİN GÖZALTI KARARI!

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre Cemal Enginyurt'un koruması hakkında gözaltı kararı verildi! Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

