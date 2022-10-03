HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 222 km/s hız, 140 km menzil... Gelecekte taksiye değil, buna bineceğiz!

222 km/s hız, 140 km menzil... Gelecekte taksiye değil, buna bineceğiz!

03.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

222 km/s hıza çıkabilecek, 140 km menzil sunabilecek ve hatta pilotu olmayacak... Havacılık endüstrisinin yakından tanıdığı Boeing şirketi tarafından desteklenen Wisk Aero isimli bir girişim, dört koltuklu otonom uçan taksisini görücüye çıkardı. Şirket, gerekli sertifikaları alarak 'hava taksi' hizmetini başlatmayı hedefliyor.

222 km/s hız, 140 km menzil... Gelecekte taksiye değil, buna bineceğiz!

Uçan taksiler yavaş yavaş gündem konusu haline gelmeye başladılar. Birçok şirketin kendi uçan taksisini üretmek için planları olduğu biliniyor. Bu şirketlere neredeyse her gün bir tanesi daha ekleniyor. Son olarak Boeing tarafından desteklenen bir uçan taksi (hava taksi) girişiminden benzer bir haber geldi.

DÖRT KOLTUKLU VE ELEKTRİKLİ HAVA TAKSİ

Wisk Aero isimli girişim, pilot olmadan uçabilen tamamen elektrikli dört koltuklu altıncı nesil uçağını tanıttı. Boeing ile Google'ın kurucu ortağı Larry Page tarafından finanse edilen ve kısa süre önce kapanan uçan taksi şirketi Kitty Hawk'ın ortak girişimi olarak kurulan şirket, ticari hava taksi hizmetinin bir parçası olarak yolcu taşımak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay isteyeceğini söyledi.

hava taksisi

Gökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olunGökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olun

Şirket, hava taksisinin 120 knot seyir hızı (yaklaşık 222 km/s), 90 mil (140 kilometre) menzile sahip olduğunu ve yerden 2.500 ila 4.000 fit yükseklikte uçabileceğini kaydetti. Asıl plan ise aracın insan bir pilot yerine, uzaktaki bir pilotun gözetiminde bir otopilot sistemi tarafından uçurulması.

Şirket, bir uygulama ile çağrılabilen şehirlerarası bir uçan taksi hizmeti sağlamayı hedefliyor ve önümüzdeki beş yıl içinde bir hava taksi hizmeti başlatmayı umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apple CEO'sunun gündem olan sözleri: 'Gerçekten emin değilim'Apple CEO'sunun gündem olan sözleri: 'Gerçekten emin değilim'
Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar varFeci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
Katar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunulduKatar tezkeresi Meclis'te! TBMM Başkanlığına sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Boeing uçan taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

Zam bekleyen vatandaşın gözü kulağı orada! 2023 asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyondan sonra...

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener’in ölümünde saldırganların ilk ifadeleri ortaya çıktı!

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

Pazarda dehşet! Mandalinaları beğenmedi, kurşun yağdırdı

'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!

'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!

İlginizi Çekebilir

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.