23 milyon dolarlık uzay tuvaleti ISS'e gitmeye hazırlanıyor!

Küçük çocuklar bazen şöyle bir soru ile karşımıza çıkabilirler; ''Uzayda astronotlar ihtiyaçlarını nasıl gideriyor?'' Bu soruya yanıt verebilmek için ise ebeveynler NASA'ya veya konusunda uzman bazı bilir kişilere danışıyorlar. NASA'nın ise bu soruyu cevaplandırabilmek için artık harika bir teknolojisi var. Üstelik bu teknoloji tam 23 milyon dolar değerinde.

NASA UZAY TUVALETİ İÇİN ARTIK HAZIR

Space.com'un haberine göre, NASA Evrensel Atık Yönetim Sistemi (Universal Waste Mamgement System - UWMS) olarak adlandırılan uzay tuvalet sisteminde sona yaklaştı. Yeni nesil tuvalet sistemi, 23 milyon dolara üretildi. Yeni tuvalet sistemi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan eski tuvaletten önemli farklara sahip. Uzay tuvaleti önceki tuvaletten yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif. Kadın mürettebat için bir oturağı, idrar hortumu ve üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş titanyum çift havalandırmalı ayrıştırıcısı bulunuyor. Üstelik daha fazla astronota hizmet verebilmek gibi avantajları var.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA TUVALETİN PERFORMANSI TEST EDİLECEK

NASA uzay tuvaleti UWMS'i Northrop Grumman Cyngnus kargo kapsülüne yerleştirerek gün içerisinde uzaya fırlatacak. Uzay tuvaleti, eski sistemin yanına kurulacak ve kurulumun ardından astronotların tuvaletin düşük yerçekimli ortamlarda nasıl bir performans sergilediğini test edecek. NASA İleri Keşif Sistemleri Lojistik Azaltma Projesi Müdürü Melissas McKinley de tuvaletin keşif amaçlı dizayn edildiği konusunda fikrini beyan etti.

