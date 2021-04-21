23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da yasak var mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan tarihi, bu sene de pandemi önlemleri arasında kutlanıyor. İki senedir salgın sebebiyle etkinliklerin gerçekleşmesine izin verilmeyen 23 Nisan tarihinde, vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararı merak ediyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında gerçekleşen kısmi kapanma dönemine denk gelen 23 Nisan’da, 2020 senesinde 4 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki 2021 senesinde 23 Nisan tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihine az bir zaman kala merak edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde hayatı etkilemeyecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.