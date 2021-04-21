23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da yasak var mı?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan tarihi, bu sene de pandemi önlemleri arasında kutlanıyor. İki senedir salgın sebebiyle etkinliklerin gerçekleşmesine izin verilmeyen 23 Nisan tarihinde, vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararı merak ediyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında gerçekleşen kısmi kapanma dönemine denk gelen 23 Nisan’da, 2020 senesinde 4 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki 2021 senesinde 23 Nisan tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihine az bir zaman kala merak edilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde hayatı etkilemeyecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre ilerleyen günlerde karar verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini deduyurmuştu.
Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında ;
"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir." dedi.