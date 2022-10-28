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25 Ekim için uzmanlar uyarmıştı ama korkulan oldu! Çıplak gözle izleyenler hastanelere koştu

28.10.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen vatandaşlar hastanelere koştu. Van'da aralarında çocukların da olduğu 10 kişide görme kaybı meydana geldi. Operatör Dr. Yusuf Evcimen yaptığı açıklamada güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisinin olmadığına vurgu yaparken, " 15 saniyeden daha fazla süre bakmamamız lazım" diye konuştu.

25 Ekim için uzmanlar uyarmıştı ama korkulan oldu! Çıplak gözle izleyenler hastanelere koştu

Güneş tutulması için heyecanla gökyüzüne bakanlar için korkulan oldu. 25 Ekim'de gerçekleşen güneş tutulmasını Van'da çıplak gözle izleyenler hastanelere başvurdu.
İki gün içerisinde hastaneye başvuran ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişide görme kaybı olduğunu ifade eden Operatör Dr. Yusuf Evcimen, yaptığı açıklamada güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisinin olmadığına vurgu yaptı.

ŞİKAYETLER ÇOĞALDI: YAMUK GÖRME, DALGALI GÖRME VE BULANIK GÖRME...

Operatör Dr. Evcimen “Güneşe çıplak gözle bakmışlar. Bu hiç arzu etmediğimiz bir durum. Güneşe çıplak gözle bakmalarından dolayı bir iki saat sonra başlayan bulanık görme şikayetleri oldu. Hastalarımızın yaptığımız muayenelerinde görme keskinliğinde azalma, odaklaşmada sıkıntı, yamuk görme, dalgalı görme ve bulanık görme şikayetleri mevcuttu. Çektiğimiz filmlerde sarı nokta dediğimiz bölgede, retinanın iç tabakası ve foto reseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme ve bulanık görmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

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Güneş tutulduğu sırada güneşin parlak ışığının azaldığını ve kişilerin çıplak gözle güneşe daha rahat bakabildiğine dikkat çeken Dr. Evcimen, “Ancak bu, gözün retina tabakasında hasara neden olmaktadır. Güneş tutulması sırasında mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız lazım. Güneşe çıplak gözle bakmamamız lazım” ifadelerini kullandı.

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"GÜNEŞE BAĞLI HASARLARIN TEDAVİSİ YOK"

Güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisinin olmadığına vurgu yapan Evcimen, “Bu durum kalıcı görme kayıplarına ve kalıcı hasarlara neden olmakta olup, bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Güneş tutulması sırasında, hatta normal zamanlarda da güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Çünkü güneşte ultraviyole dalga ışınları var. Bu nedenle çıplak gözle güneşe 15 saniyeden daha fazla süre bakmamamız lazım. Maalesef güneşe bağlı oluşan hasarların bir tedavisi yok. Biz hastalarımıza bazı besin takviyeleri ve güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Bu bölgedeki hasarları, vücudun kendisi bir miktar da olsa bunu onarabiliyor. Ancak altıncı ayın sonunda kalan hasar, maalesef kalıyor ve tedavisi de yok” diye konuştu.

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(İHA)

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güneş tutulması Van Göz

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