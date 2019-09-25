2,5 yaşında sesle tanışan Yusuf, Vodafone Park'ta maç izleyecek

Van'da Beşiktaş Derneği üyeleri, Ankara'da gerçekleştirilen ameliyatla takılan biyonik kulak sayesinde sesleri duymaya başlayan futbol tutkunu 2,5 yaşındaki Yusuf Kaçmaz'ı ziyaret etti.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Direkli Mahallesi'nde dünyaya gelen, Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin dokuzuncu çocukları Yusuf Kaçmaz'a işitme bozukluğu nedeniyle Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla biyonik kulak tedavisi uygulandı. Bu sayede sesleri duymaya başlayan minik Yusuf'un Beşiktaş'a olan ilgisi, Van'daki Beşiktaş Derneği üyelerini harekete geçirdi. Dernek Başkanı Gani Acar ile dernek üyeleri, Yusuf'u köydeki evinde ziyaret ederek Beşiktaş forması, atkı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Yaptıkları sürprizle minik Yusuf'un gönlüne dokunan dernek üyeleri, futbol tutkunu çocuğu ve ailesini İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçına davet etti.

Dernek Başkanı Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbol tutkunu minik Yusuf'un durumunu haberlerde gördükten sonra dernek üyeleriyle harekete geçtiklerini söyledi. Yusuf ve ailesine bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Acar, "Bugün yaptığımız sürprizle Yusuf'u mutlu ettik. Yusuf'un mutluluğu için kilometrelerce yol kat ederek geldik. Yusuf'un Beşiktaşlı olması bizi çok duygulandırdı. Minik kartalımızı ziyaret etmek bizi de mutlu etti. Ona Beşiktaş forması, atkı ve çeşitli oyuncaklar aldık. Formayı giydirdik, yüzü güldü. Bu bizim için yeterli. Beşiktaşlı olmak böyle bir şey." ifadelerini kullandı.