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26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

26.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin güncel korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanıyor. 26 Mart koronavirüs tablosu verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vakaların artış sayısına göre belirlenen sokağa çıkma yasağı hafta sonuna girerken en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, bugünü vaka sayısı, ölen hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri kaçta oldu? İşte, Türkiye'nin 26 Mart korona tablosu...

26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

26 Mart korona tablosu Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu akşam saatlerinde paylaşılacak. Vatandaşlar Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayısı ve ölen hasta sayısını merak ediyor. Koronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, normalleşme sürecine de hazırlık yapılıyor. Peki, 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. 26 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde Covid-19 üzerinden paylaşılacak.

27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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