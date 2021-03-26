26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

26 Mart korona tablosu Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu akşam saatlerinde paylaşılacak. Vatandaşlar Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayısı ve ölen hasta sayısını merak ediyor. Koronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, normalleşme sürecine de hazırlık yapılıyor. Peki, 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. 26 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde Covid-19 üzerinden paylaşılacak.

27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde Cumartesi 21.00 - Pazar 05.00 ile Pazar 21.00 - Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.