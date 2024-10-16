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  4. 27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 09:40
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.

27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli terörist
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