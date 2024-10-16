27 güvenlik görevlisini şehit etti, sivilleri yaraladı! Terörist Ahmet Kalker canlı ele geçirildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 1995 ile 2000 yılları arasında Tunceli kırsalında, 27 güvenlik görevlisini şehit eden, 35 güvenlik görevlisi ile 2 sivili yaralayan Ahmet Kalker adlı teröristin canlı olarak yakalandığını açıkladı.
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