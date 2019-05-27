27 Mayıs-2 haziran haftalık burç yorumları

KOÇ

27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda geçen haftaya göre enerjinizin daha azaldığını düşünebilirsiniz. Bitkin olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa kendinizi ihmal etmemelisiniz. DEVAMI

BOĞA

27 Mayıs-2 Haziran haftasına yüksek enerjili başlıyorsunuz. Şansınızın açık olduğunu hissedebilirsiniz. Bu şans duygusal hayatınızda da yüzünüzü güldürebilir. DEVAMI

İKİZLER

27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda kariyer konularınız sizler için ön plana çıkabilir. Zaman zaman yöneticinizle aranızda ipler gerilse de kısa süre sonra her iki taraf da yumuşayacaktır. Çalışmayanlar ise geleceklerine dair karamsar hissedebilirler. DEVAMI

YENGEÇ

27 Mayıs-2 Haziran haftasına pozitif bir giriş yapıyorsunuz. Siz iyimser oldukça olumlu gelişmeleri de kendinize çektiğinizi görebilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda finansal konularınıza öncelik verebilirsiniz. Alacaklarınız, borçlarınız mali dengeniz zihninizi kurcalayabilir. Bazen duygusal kararlar alıp bir anlık harcamalar yapabilirsiniz. DEVAMI