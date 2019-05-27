27 Mayıs-2 haziran haftalık burç yorumları

KOÇ
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda geçen haftaya göre enerjinizin daha azaldığını düşünebilirsiniz. Bitkin olabilirsiniz. Kronik rahatsızlıklarınız varsa kendinizi ihmal etmemelisiniz. DEVAMI
BOĞA
27 Mayıs-2 Haziran haftasına yüksek enerjili başlıyorsunuz. Şansınızın açık olduğunu hissedebilirsiniz. Bu şans duygusal hayatınızda da yüzünüzü güldürebilir. DEVAMI
İKİZLER
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda kariyer konularınız sizler için ön plana çıkabilir. Zaman zaman yöneticinizle aranızda ipler gerilse de kısa süre sonra her iki taraf da yumuşayacaktır. Çalışmayanlar ise geleceklerine dair karamsar hissedebilirler. DEVAMI
YENGEÇ
27 Mayıs-2 Haziran haftasına pozitif bir giriş yapıyorsunuz. Siz iyimser oldukça olumlu gelişmeleri de kendinize çektiğinizi görebilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. DEVAMI
ASLAN
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda finansal konularınıza öncelik verebilirsiniz. Alacaklarınız, borçlarınız mali dengeniz zihninizi kurcalayabilir. Bazen duygusal kararlar alıp bir anlık harcamalar yapabilirsiniz. DEVAMI
BAŞAK
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız ön planda olacak. Romantik anlar, aşk dolu zamanlar geçirebilirsiniz. Bazı anlarda ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat ederseniz genel olarak uyumlu bir ilişki yaşayacaksınızdır. DEVAMI
TERAZİ
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başlarken çalışma ortamınız gündemde olabilir. Zaman zaman ofis arkadaşlarınıza sert sözler sarf edebilirsiniz. Geçen haftaya oranla enerjinizin düştüğünü fark edebilirsiniz. DEVAMI
AKREP
27 Mayıs-2 Haziran haftasına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızın gündemde olacağı bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren konularda da yüzünüz gülebilir. DEVAMI
YAY
27 Mayıs-2 Haziran haftasına başlarken ailenize odaklanabilirsiniz. Ailenizdeki sorunlar için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı tartışmalar olsa da tatlı dilinizle her şeyi çözebilirsiniz. DEVAMI
OĞLAK
27 Mayıs-2 Haziran haftasına yoğun bir iletişim trafiğiyle başlayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, çalışma ortamınızda sürekli aktif olmanız gerekebilir. Bu yoğunluk esnasında da gergin olabileceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. DEVAMI
KOVA
27 Mayıs-2 Haziran haftasına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Hem olumlu gelişmeler yaşayacağınız hem de zaman zaman stresli olacağınız anlar geçirebilirsiniz. Hafta ortası ise enerjiniz artıyor. DEVAMI
BALIK
27 Mayıs-2 Haziran haftasına yüksek enerjili başlıyorsunuz. Tek önceliğiniz kendiniz olmalısınız. Güzelliğinizle ilgili değişimler yapmayı düşünebilirsiniz. DEVAMI
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