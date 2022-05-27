HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 27 Mayıs'ın yıldönümünde Adnan Menderes mezarı başında anıldı

27 Mayıs'ın yıldönümünde Adnan Menderes mezarı başında anıldı

27.05.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul’daki program Adnan Menderes'in Anıt Mezar'daki kabri başında düzenlendi.

27 Mayıs'ın yıldönümünde Adnan Menderes mezarı başında anıldı

27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, Adnan Menderes’in mezarı başında yapıldı. AK Parti İstanbul Teşkilatı adına açıklamayı İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü yaptı.

27-mayisin-yildonumunde-adnan-menderes-mezari-basinda-anildi_3591_dhaphoto2

Yıldız Konal Süslü yaptığı açıklamada "Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

27-mayisin-yildonumunde-adnan-menderes-mezari-basinda-anildi_3591_dhaphoto3

Program, Sabri Ülker Anadolu İmam-hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Emirhan Uzun'un yaptığı dua ile son buldu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler 43 dereceyi gösterdi, kent merkezi boşaldıTermometreler 43 dereceyi gösterdi, kent merkezi boşaldı
MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!
Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'
Anahtar Kelimeler:
Adnan Menderes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Kulislerde 'aday' hareketliliği! İmamoğlu detayı: 1 puan...

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Çok yanlış yapıyorsunuz: Ziyafet zehir olmasın

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.