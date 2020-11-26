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  4. 28 bin 351 vaka ile ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü'den açıklama: Ben de görmüyordum

28 bin 351 vaka ile ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü'den açıklama: Ben de görmüyordum

26.11.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün açıklanan 28 bin 351 vaka ile ilgili olarak "Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum ama biz il çaplı veya bazı toplantılarda günlük olarak bazı verileri görüyorduk ama genel itibarıyla hasta sayıları, yatan hasta, vefat sayıları üzerinden hesaplarımızı yapıyorduk. Bazı aritmetik hesaplamalarla günlük vaka sayıları hakkında bazı tahminler yapıyorduk." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü koronavirüs toplantısı sonrası açık test uygulaması başlatıldığını açıklayarak 25 Kasım'ın koronavirüs tablosunu 28 bin 351 olarak belirtmişti.

'BU VAKA SAYILARINI BEN DE GÖRMÜYORDUM'

Açıklanan vaka sayılarıyla ilgili olarak Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi:

"Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum ama biz il çaplı veya bazı toplantılarda günlük olarak bazı verileri görüyorduk ama genel itibarıyla hasta sayıları, yatan hasta, vefat sayıları üzerinden hesaplarımızı yapıyorduk. Bazı aritmetik hesaplamalarla günlük vaka sayıları hakkında bazı tahminler yapıyorduk.

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'ÇEVREMİZDE 1-2 KİŞİ VİRÜSÜ TAŞIYOR'

Test yapılmayıp asemptomatik olarak dolaşan çok daha fazla insan var. Bugün mesela 28 bin bulaştırıcı kişi olduğunu öğrendik ama öğrenmediğimiz ne kadar kişi var onu bilmiyoruz. 28 bin sadece düne ait, her gün on binlerce kişi virüsü bulaştırıcı olarak aramızda dolaşıyor şu anda. Şu anda karşılaştığımız herkesin virüsü taşıyor olma olasılığı var. Mutlaka çevremizde 1-2 kişi virüsü taşıyor. Rakamlar onu gösteriyor.

Pek çok ülkede daha fazla vaka sayıları var ve bunlar paylaşılıyor. ABD'de günde 160-180 bin vakalar oldu. Bunu biliyor olmak insanların dikkat etmesi sonucunu otomatik olarak doğurmuyor. Uzakdoğu toplumlarında bunu kontrol edebildiler, daha erken dönemde kısıtlamalara gerek kalmadan toplum uyum gösterdi ama bizde, ABD'de, Avrupa'da olmadı. Umarım bu rakamlar biraz daha farkındalığımızı artırır."

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