28 Ekim Akrep burcunda yeniay!

28 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 06:38’de 4 derece Akrep burcunda yeniay meydana geliyor. Akla ilk gelen güzel bir yeni sayfa ve mutlu haberler oluyor. İşte bu yeniay maalesef hiç de öyle olmayacak. Bireysel olarak tabii ki hayatımızda yeni kapılar aralanacak ama dünya ve ülkemiz aynı şekilde etkiler altında olmayacak.

Şimdi bizleri ters köşe yapan bu yeniayın özelliklerine gelelim. 4° Akrep burcunda oluşan bu yeniay ruhsal olarak bizlerde yeni bir sayfa açacak. İçimize attığımız, bizi karamsar yapan konular artık hayatımızdan çıkıyor olacak. Kısacası derin bir oh çekeceğiz. Niye kendimi o kadar dünyaya kapatmışım diyeceğiz. İçten içe değişmek istesek de sabit bir burç olan Akrep’teki yeniayda zorlanabiliriz. Var olanla yetinmek istesek de unutmamalıyız ki iyi veya kötü sonuçta bu bir yeniay. Yapacağımız her yenilikte arkamızda desteğimiz olacaktır. Böyle bir yeniayda hislerin güçlü olacağını tahmin etmişsinizdir. Özellikle rüyalarımız bize bir şey anlatmak istiyor olabilir.

Gelelim şimdi bu yeniayı, yeniay enerjisinden uzaklaştıran görünüme. Bu sefer sahneye Uranüs çıkıyor ve diyor ki ben bu yeniayda öyle şok etkisi yaratacak şeyler yaratacağım ki şaşıp kalacaksınız. Tabii ki kendisinin bu temennilerinin gerçekleşmemesi dileğiyle, acaba dünya ve Türkiye gündeminde neler bekliyor bizleri inceleyelim. Bir kere toplumlarda ayaklanmalar, isyanlar, ihtilaller olabilir. Yeniaydan bir gün önce oluşan Mars-Satürn etkisini göze alırsak, savaş ortamı hakim olabilir. Politika liderlerinin umulmadık davranışları dünyayı karıştırabilir. Hatta her gün daha ne kadar şaşırabiliriz desek de Uranüs sözünü daha söylemedi. Böyle bir görünümde dünya gündeminde şok edici kazalar yer alabilir. Hava ve uzay Uranüs’ün temsilinde olduğundan, uçak kazaları, havalimanlarında yangınlar, patlamalar meydana gelebilir. Uzay istasyonlarıyla ilgili problemler yaşanabilir. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilebilir. En çok dikkat edilmesi gereken şeyi en sonda belirtmek yerinde olacaktır. Uranüs’ün yeniaya tam 4 dereceden karşıt olması, toprak grubu Boğa burcunda bulunması ve Sheratan sabit yıldızıyla kavuşması büyük ölçekli bir depremin yaşanabileceğini gösteriyor. Önceki yazılardan sabit yıldızların ne kadar önemli rol oynadığını deneyimlemişsinizdir.