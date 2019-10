28 Ekim Akrep burcunda yeniay!

Gelelim şimdi bu yeniayı, yeniay enerjisinden uzaklaştıran görünüme. Bu sefer sahneye Uranüs çıkıyor ve diyor ki ben bu yeniayda öyle şok etkisi yaratacak şeyler yaratacağım ki şaşıp kalacaksınız. Tabii ki kendisinin bu temennilerinin gerçekleşmemesi dileğiyle, acaba dünya ve Türkiye gündeminde neler bekliyor bizleri inceleyelim. Bir kere toplumlarda ayaklanmalar, isyanlar, ihtilaller olabilir. Yeniaydan bir gün önce oluşan Mars-Satürn etkisini göze alırsak, savaş ortamı hakim olabilir. Politika liderlerinin umulmadık davranışları dünyayı karıştırabilir. Hatta her gün daha ne kadar şaşırabiliriz desek de Uranüs sözünü daha söylemedi. Böyle bir görünümde dünya gündeminde şok edici kazalar yer alabilir. Hava ve uzay Uranüs’ün temsilinde olduğundan, uçak kazaları, havalimanlarında yangınlar, patlamalar meydana gelebilir. Uzay istasyonlarıyla ilgili problemler yaşanabilir. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilebilir. En çok dikkat edilmesi gereken şeyi en sonda belirtmek yerinde olacaktır. Uranüs’ün yeniaya tam 4 dereceden karşıt olması, toprak grubu Boğa burcunda bulunması ve Sheratan sabit yıldızıyla kavuşması büyük ölçekli bir depremin yaşanabileceğini gösteriyor. Önceki yazılardan sabit yıldızların ne kadar önemli rol oynadığını deneyimlemişsinizdir.

Şimdi bizleri ters köşe yapan bu yeniayın özelliklerine gelelim. 4° Akrep burcunda oluşan bu yeniay ruhsal olarak bizlerde yeni bir sayfa açacak. İçimize attığımız, bizi karamsar yapan konular artık hayatımızdan çıkıyor olacak. Kısacası derin bir oh çekeceğiz. Niye kendimi o kadar dünyaya kapatmışım diyeceğiz. İçten içe değişmek istesek de sabit bir burç olan Akrep’teki yeniayda zorlanabiliriz. Var olanla yetinmek istesek de unutmamalıyız ki iyi veya kötü sonuçta bu bir yeniay. Yapacağımız her yenilikte arkamızda desteğimiz olacaktır. Böyle bir yeniayda hislerin güçlü olacağını tahmin etmişsinizdir. Özellikle rüyalarımız bize bir şey anlatmak istiyor olabilir.

Bu yeniayda Türkiye’ye özel bir yer ayırmak gereklidir. Nasıl bireysel olarak bizlerin doğum zamanı haritamızın oluşmasında önemli yer tutuyorsa, dünya astrolojisine göre de ülkelerin doğum tarihleri kuruldukları an olarak alınır. 29 Ekim 1923 (20:30, Ankara) cumhuriyetin ilanını, ülkemizin doğum tarihi olarak ele alırız. Ülkemiz Akrep burcudur ve yükseleni de Yengeç’tir. 28 Ekim yeniayı aslında çok güzel bir yerde tam da ülkemizin Güneş’i üstünde gerçekleşiyor. Yani ülkemiz adına yeni bir yola girmek, güzel sayfalar açmak için ideal olacaktır. Sporla ilgili başarılar, gençlerin eğitimlerinde değişiklikler, tanınır kişiler hakkında çıkan haberler yeniayda ortaya çıkabilir. Tabii ki Uranüs’ü yine hatırlamamız gerekecek. Ünlüler, sanatçılar ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Mecliste ani değişimler veya olaylar nüks edebilir. Hiç ummadığımız şekilde yakın ilişkilerimiz olan bir ülkeyle aramız açılabilir. Ülkemizin haritasındaki Plüton’un hala Satürn’den ve Mars’tan sert etki altında olduğunu düşünürsek büyük kitleleri etkileyecek olaylar, afetler meydana gelebilir. Ne olursa olsun yükseleni Yengeç olan bir ülke olarak aile gibi her zaman kendi içimizde bir olmayı, dayanışmayı bildiğimiz için her şeyin üstesinden kalkacağızdır.