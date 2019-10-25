28 Ekim Akrep burcunda yeniay!

28 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 06:38’de 4 derece Akrep burcunda yeniay meydana geliyor. Akla ilk gelen güzel bir yeni sayfa ve mutlu haberler oluyor. İşte bu yeniay maalesef hiç de öyle olmayacak. Bireysel olarak tabii ki hayatımızda yeni kapılar aralanacak ama dünya ve ülkemiz aynı şekilde etkiler altında olmayacak.
Şimdi bizleri ters köşe yapan bu yeniayın özelliklerine gelelim. 4° Akrep burcunda oluşan bu yeniay ruhsal olarak bizlerde yeni bir sayfa açacak. İçimize attığımız, bizi karamsar yapan konular artık hayatımızdan çıkıyor olacak. Kısacası derin bir oh çekeceğiz. Niye kendimi o kadar dünyaya kapatmışım diyeceğiz. İçten içe değişmek istesek de sabit bir burç olan Akrep’teki yeniayda zorlanabiliriz. Var olanla yetinmek istesek de unutmamalıyız ki iyi veya kötü sonuçta bu bir yeniay. Yapacağımız her yenilikte arkamızda desteğimiz olacaktır. Böyle bir yeniayda hislerin güçlü olacağını tahmin etmişsinizdir. Özellikle rüyalarımız bize bir şey anlatmak istiyor olabilir.
Gelelim şimdi bu yeniayı, yeniay enerjisinden uzaklaştıran görünüme. Bu sefer sahneye Uranüs çıkıyor ve diyor ki ben bu yeniayda öyle şok etkisi yaratacak şeyler yaratacağım ki şaşıp kalacaksınız. Tabii ki kendisinin bu temennilerinin gerçekleşmemesi dileğiyle, acaba dünya ve Türkiye gündeminde neler bekliyor bizleri inceleyelim. Bir kere toplumlarda ayaklanmalar, isyanlar, ihtilaller olabilir. Yeniaydan bir gün önce oluşan Mars-Satürn etkisini göze alırsak, savaş ortamı hakim olabilir. Politika liderlerinin umulmadık davranışları dünyayı karıştırabilir. Hatta her gün daha ne kadar şaşırabiliriz desek de Uranüs sözünü daha söylemedi. Böyle bir görünümde dünya gündeminde şok edici kazalar yer alabilir. Hava ve uzay Uranüs’ün temsilinde olduğundan, uçak kazaları, havalimanlarında yangınlar, patlamalar meydana gelebilir. Uzay istasyonlarıyla ilgili problemler yaşanabilir. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilebilir. En çok dikkat edilmesi gereken şeyi en sonda belirtmek yerinde olacaktır. Uranüs’ün yeniaya tam 4 dereceden karşıt olması, toprak grubu Boğa burcunda bulunması ve Sheratan sabit yıldızıyla kavuşması büyük ölçekli bir depremin yaşanabileceğini gösteriyor. Önceki yazılardan sabit yıldızların ne kadar önemli rol oynadığını deneyimlemişsinizdir.
Bu yeniayda Türkiye’ye özel bir yer ayırmak gereklidir. Nasıl bireysel olarak bizlerin doğum zamanı haritamızın oluşmasında önemli yer tutuyorsa, dünya astrolojisine göre de ülkelerin doğum tarihleri kuruldukları an olarak alınır. 29 Ekim 1923 (20:30, Ankara) cumhuriyetin ilanını, ülkemizin doğum tarihi olarak ele alırız. Ülkemiz Akrep burcudur ve yükseleni de Yengeç’tir. 28 Ekim yeniayı aslında çok güzel bir yerde tam da ülkemizin Güneş’i üstünde gerçekleşiyor. Yani ülkemiz adına yeni bir yola girmek, güzel sayfalar açmak için ideal olacaktır. Sporla ilgili başarılar, gençlerin eğitimlerinde değişiklikler, tanınır kişiler hakkında çıkan haberler yeniayda ortaya çıkabilir. Tabii ki Uranüs’ü yine hatırlamamız gerekecek. Ünlüler, sanatçılar ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabiliriz. Mecliste ani değişimler veya olaylar nüks edebilir. Hiç ummadığımız şekilde yakın ilişkilerimiz olan bir ülkeyle aramız açılabilir. Ülkemizin haritasındaki Plüton’un hala Satürn’den ve Mars’tan sert etki altında olduğunu düşünürsek büyük kitleleri etkileyecek olaylar, afetler meydana gelebilir. Ne olursa olsun yükseleni Yengeç olan bir ülke olarak aile gibi her zaman kendi içimizde bir olmayı, dayanışmayı bildiğimiz için her şeyin üstesinden kalkacağızdır.
28 Ekim Akrep yeniayının etkileri üç gün önce ve sonra etkili olacaksa da yukarıda bahsedilenler için 12 Kasım’a kadar dikkatli olmamızda yarar var. Şimdi gelelim her burç bu yeniayda hangi etkiler altında olacak konusuna. Bu kadar gergin şeyler okuduktan sonra burçlarda yeniayın olumlu tarafı ne olacak biraz bu kısma değinmek iyi olacaktır. Unutmayın k, Uranüs bireysel olarak da etki edecektir. Ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Agresif ortamı daha fazla germek iyi olmayacaktır. Son olarak yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.
KOÇ
Bu yeniayla beraber yeni bir maddi fırsatla karşılaşabilirsiniz. Gelirinizde artış sağlayacak, borçlarınızı kapatacak paralar elinize geçebilir.
BOĞA
Kalbi boş olanlar bu yeniayı not alsın. Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Evlilik yolunda ciddi adımlar atan çiftler olabilir.
İKİZLER
Sağlık sorunu olanlar için yeni bir ilaç veya yeni bir tedavi seçeneği ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak durgun ve bitkin yapınız sona eriyor. Mutlu olacağınız yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Bu yeniay, aşk hayatınızda yeni bir sayfa açmanız için güzel bir enerji verecek. Çocuğunuzla ilgili güzel haberler alabilirsiniz.
ASLAN
Bu yeniay, yeni bir ev hayalinizi gerçekleştirmek için fırsatlar çıkarabilir. Aileye yeni bir birey katılabilir.
BAŞAK
Yeniay, kardeşinizle ilgili yeni bir başlangıca işaret edebilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Araştırma dürtünüz ön planda olacak.
TERAZİ
Maaşınızda, aldığınız primlerinizde bu yeniay, bu konuda yeni bir sayfa açmanız için fırsatları önünüze getirebilir. Farklı yatırımlara yönelebilirsiniz.
AKREP
Burcunuzda oluşan yeniay size arkanıza bakmadan geleceğe yürümeniz için destek veriyor olacak. Yeni bir hayat karşınızda sizi bekliyor. Kötü ihtimalleri düşünerek hiçbir şeyi ertelememelisiniz.
YAY
Bu yeniay eskiyi bırakmak yeniye yer açmak için size enerji verecektir. Geçmişte yaşayarak psikolojinizi düzeltemezsiniz.
OĞLAK
Yeniay esnasında hayattan beklentileriniz ne ise dileğinizi dileyin. Şansınızın da açık olduğu bir konumdayken belki gerçek olabilir.
KOVA
Yeniay size kariyer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız yeni bir sayfa açmak için fırsat verecek. Belki de iş değişikliğini başka şirkete değil de kendi şirketinizi açarak yapabilirsiniz.
BALIK
Bu yeniay eğitim konularında, şehir veya ülke değişiklikleri yapmak isteyenlere yeni kapılar açacaktır. Ufak bir seyahat planı yaparak zihnen de kendinizi yenileyebilirsiniz.
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