Hamilelikte 28. Hafta : 28 Haftalık Gebelik Gelişimi

Beynim hızla gelişmeye devam ediyor. Biliyor musun doğumda beynimin ağırlığı vücudumun ağırlığının %12’sini oluşturuyormuş. Şu anda 100 milyar beyin hücresine sahibim. Etkilendin değil mi? Bu harika bir şey. Ama yürümekten konuşmaya varıncaya kadar her şeyi kontrol edecek nörolojik ağı oluşturmak için bu hücrelerin aralarında bağlantı kurmaları gerek. Hayatımın ilk yılında da bir bebek olarak beynim diğer bütün memelilerinkinden hızlı büyüyormuş biliyor muydun? Bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için de çok kalori harcadığım için yağlı şekilde beslenmem gerekiyor. Tabii ki bunu da senin mucizevi sütün bana sağlıyor. Ayrıca bu hafta talamokortikal kompleksim de aktif olmaya başlıyor. Bu da beynimin bilinçten sorumlu olduğu düşünülen kısmı.

Tat alma ve yutma fonksiyonlarım iyice gelişti. Bunun dışında artık koku alma duyum da harekete geçti. Tıpkı senin gibi koku alabiliyorum ben de şu an. Bu harika bir şey! Ayrıca düzenli olarak uyuyup uyanıyorum. Ama uyku düzenim yetişkinlerinkine göre çok farklı tabii.

Benim hareketlerimi en çok yattığın ya da oturduğun zamanlarda hissedebilirsin. Bu haftadan itibaren bir sabah bir de akşamları olmak üzere günde iki defa hareketlerimi kontrol edebilirsin ve bunları not alabilirsin. Her gün aynı saatlerde kontrol et ve bir aralık bulmaya çalış. Eğer seni tedirgin eden bir durum olursa bunu doktorumuzla paylaşabilirsin. Hareket etmezsem hemen telaşlanma, çünkü uyuyor da olabilirim.

Hamileliğin 28. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü

Evet biliyorsun ki artık büyük bir patlıcan boyutundayım ve her geçen gün daha da büyüyorum. Bu yüzden her hafta senin de aklında birtakım sorular oluyor. Mesela bu hafta 28 haftalık gebelikte bebeğin boyu kaç cm olur veya 28 haftalık gebelikte bebeğin kilosu kaç gram olur gibi sorular var aklında. Bu hafta itibariyle boyum 37 santimetreye ulaştı. Kilom ise 900 ile 1100 gram arasında olacaktır. Senin sayende çok sağlıklı besleniyorum ve çarçabuk büyüyorum.

28 Haftalık Doğan Bebek Yaşar mı?

Aklını kurcalayan başka bir soru da; bu hafta doğarsam yaşayıp yaşayamayacağım. Evet şu anda doğacak olursam eğer %85 ihtimalle hayatta kalabilirim anneciğim. Çünkü akciğerlerim ve diğer hayati organlarım büyük ölçüde gelişti. Ancak belki yoğun bakım ortamında yapılacak bir desteğe ihtiyaç duyabilirim.