"28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" diyerek olay yaratmıştı! O imam için dikkat çeken karar

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir imamın 'Silahlarınızı hazırlayın' sözleri gündem yaratmıştı. İmam Gündoğdu, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan! Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor? Ermeni d..... ne çekiyor? Bu kadar şehitlerimiz var" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında açığa alındığı öğrenilen imamla ilgili bir gelişme daha oldu.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Çok konuşulan olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Gündoğdu’nun yeniden aynı camide imamlığa başladığı öğrenildi. Sultangazi İlçe Müftülüğü, Gündoğdu’nun görevine geri döndüğünü bildirdi.