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  4. 28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçlarını doğru bilmişlerdi! Yeni anket paylaşıldı: Dikkat çeken gelişme

28 Mayıs ve 31 Mart seçim sonuçlarını doğru bilmişlerdi! Yeni anket paylaşıldı: Dikkat çeken gelişme

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.10.2024 16:21
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28 Mayıs ve 31 Mart seçimlerinde yaptığı seçim anketleriyle doğru sonuçları bilen Aksoy Araştırma, yeni bir seçim anketi yaptı. Vatandaşlara 'Bugün seçim olursa kime oy verirsiniz?' sorusunu yönelten Aksoy Araştırma'nın sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin gerisinde kaldı. İşte ilgi çekici anket sonuçları!

Aksoy Araştırma, 'Türkiye Monitörü 2024 Yılı Eylül Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinde, %95 güven aralığı ve %2,5 hata payı ile 1537 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirildi.

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CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Ankette, kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra CHP %32,6 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti %30,5 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

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KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

CHP: Yüzde 29,1

AK Parti: Yüzde 26,7

MHP: Yüzde 8,5

DEM Parti: Yüzde 7,8

Kararsızım: Yüzde 4,7

İYİ Parti: Yüzde 3,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,7

Diğer: Yüzde 3,1

Zafer Partisi: Yüzde 3

TİP: Yüzde 1,3

SAADET: Yüzde 0,4

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KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

CHP: %32,6

AK Parti: %30,5

MHP: %9,9

DEM: %8,3

İYİ Parti: %4,7

YRP: %4,3

Diğer: %4,1

ZAFER: %3,5

TİP: %1,6

SAADET: %0,5

Aksoy Araştırma, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Araştırma sonuçlarına göre AK Parti ve CHP’nin oy oranları yerel seçim sonuçlarına kıyasla azalsa da, CHP birinci parti olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sözcü Televizyonu

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP ak parti anket
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