Hamilelikte 29. Hafta : 29 Haftalık Gebelik Gelişimi

Nasıl hareket ettiğimi de yine bu kontrolümüzde öğreneceksin. Doktorumuz sana gün içerisinde seni tekmeleyip tekmelemediğimi sorabilir. Zaten ultrasonda da bu durumu hemencecik anlayacak. Çünkü orada hareketli olduğum daha belli oluyor. Hatta karnında zaman zaman hissettiğin seğirmelerin de çok normal bir semptom olduğunu söyleyebilir. Ama bundan sonra daha az hareket etmeye başlayabilirim. Çünkü bulunduğum yuvam benim büyümemle beraber her geçen gün daralmaya devam ediyor. Sadece dönmek veya kıpırdanmak için hareket edersem sakın endişelenme! Bu durum tamamen bulunduğum yerin darlığından dolayı kaynaklanıyor. İstersen doktorumuza da sorup detaylıca öğrenebilirsin.

Kabak büyüklüğüne eriştiğim bu 29. haftada kendine benim gelişimime dair bazı sorular sorduğunu anlayabiliyorum. Mesela 29 haftalık gebelikte bebeğin kilosu , öğrenmek için can attığın en önemli konulardan birisi. Bu hafta, yaklaşık 2,5 kilo ağırlığına ulaştım diyebilirim. Diğer merak ettiğin konu ise kuşkusuz 29 haftalık gebelikte bebeğin boyu . Başımdan popoma kadar olan uzunluğum yaklaşık 26 cm oranlarında. Toplam uzunluğum ise 37 cm ölçüsüne erişti.

Ayrıca çok sıklaşmasa da kasıklarında ara ara yalancı doğum sancıları yaşayabilirsin. Bu "braxton hickks" olarak da bilinen gebelik kasılmalarının diğer aylarda daha da yoğun olacağını sakın unutma! Ama hemen endişe de duyma! Çünkü her kasık ağrısı benim geleceğime işaret etmiyor. Doğumumun başlaması için daha yoğun ağrılar hissetmen gerekiyor.

Ayrıca rahmin yapısı genişleyeceği için sık sık idrar ihtiyacın olabilir. Hatta gülerken, hapşırırken ve bacaklarını hareket ettirirken dahi idrara çıkmak isteyebilirsin.

Sırt, bacak ve kasık bölgelerinde ağrıların olacak. Ama bu çok normal bir durum. Hem kütle artışından hem de vücudunda ödem sorunundan dolayı oluyor.

Karnın da benim büyümemle birlikte genişliyor ve haliyle derin gerilerek ince tabaka halini alıyor. O nedenle karın bölgende hafif kaşıntılar yaşaman da son derece doğal. Bu durumu bir nebze de olsun azaltmak için karnının üzerine cilt tipine uygun losyonlar sürebilirsin. Ama önce tabi ki de doktorumuza danışmayı unutma!

Gebeliğin 29. Haftasında Beslenme

Hamileliğinin bu 29. haftasında birçok semptomlarla karşılaşıyorsun. Haliyle bu gibi gebelik şikayetleriyle baş edebilmek için sağlıklı şekilde beslenmene dikkat etmen gerekli.

Bu dönemde özellikle C vitamini alımı çok önemli. Benim bağ dokularımın gelişmesi ve bağışıklık sistemimin korunması için mutlaka C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi, çilek, limon, greyfurt gibi meyveler tüketmelisin. Zaten son aylara yaklaştığın için enerji gereksinimin diğer aylardan kat be kat daha fazla.