Hamilelikte 29. Hafta : 29 Haftalık Gebelik Gelişimi

Günler haftaları, haftalar ayları kovalıyor anneciğim. Aklında 29 haftalık gebelik kaç aylık olur? sorusu olduğunu biliyorum. Doktorumuza sorarak hemen bu sorunun cevabını alabilirsin. 6 aylık ve yaklaşık 23 günlük hamilesin. Yani 3. trimester döneminin içinde bulunuyorsun. Gebelikte Bebeğinizin 29. Hafta Gelişimi Büyüdükçe gelişimim de hafta hafta artış gösteriyor. Artık normal, doğmuş bir bebekte görebileceğin gelişmelerim başladı diyebilirim. Seninle aramızdaki en büyük bağ olan plasenta, "estriol" olarak bilinen bir kimyasal madde üretiyor. Estriol adındaki bu madde ise bana süt verebilmeni sağlayan prolaktin hormonunu tetikliyor. Plasenta İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Plasenta Nasıl Oluşur?, Ne İşe Yarar? Artık beynim, vücut sıcaklığını ve ritmik şekilde devam eden solunumlarını kontrol edebilecek seviyeye geldi. O nedenle erken doğum karşısında bile yaşama ihtimalim çok yüksek. Bu çok sevindirici bir haber değil mi? Ama yine de ben son ana kadar karnında kalıp gelişmeye devam etmek istiyorum. Kirpiklerim, diş etlerim bile gelişti. Ama cildimin altındaki yağ dokuları halen gelişimini sürdürüyor.

Işığı görebilirim ama amniyon sıvısı içinde olduğum için sesleri çok net duyamıyorum. Kemik iliği gelişimim tamamlandı. Ancak kaslarımın ve akciğerlerimin biraz daha gelişmesi gerekiyormuş. Doğumdan sonra daha kolay beslenebilmem için bazı refleksler geliştirdim. Parmaklarımı veya ellerimi emebiliyorum. İlk aylarda vücudumu kaplayan o minik ayva tüyleri bile artık dökülmeye başladı. Yani tenim yavaş yavaş pürüzsüzleşiyor. Ayrıca gözlerimi, büyüyen karnının içerisinde herhangi bir yere odaklayabiliyorum. Bağışıklık sistemim yavaş yavaş gelişmeye başladı. Ama doğumdan sonra sen beni emzirdikçe bana geçen antikorlar sayesinde daha da güçlü hale gelecekmiş. 29 Haftalık Bebek Hareketleri Nasıl hareket ettiğimi de yine bu kontrolümüzde öğreneceksin. Doktorumuz sana gün içerisinde seni tekmeleyip tekmelemediğimi sorabilir. Zaten ultrasonda da bu durumu hemencecik anlayacak. Çünkü orada hareketli olduğum daha belli oluyor. Hatta karnında zaman zaman hissettiğin seğirmelerin de çok normal bir semptom olduğunu söyleyebilir. Ama bundan sonra daha az hareket etmeye başlayabilirim. Çünkü bulunduğum yuvam benim büyümemle beraber her geçen gün daralmaya devam ediyor. Sadece dönmek veya kıpırdanmak için hareket edersem sakın endişelenme! Bu durum tamamen bulunduğum yerin darlığından dolayı kaynaklanıyor. İstersen doktorumuza da sorup detaylıca öğrenebilirsin.

Hamileliğin 29. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Kabak büyüklüğüne eriştiğim bu 29. haftada kendine benim gelişimime dair bazı sorular sorduğunu anlayabiliyorum. Mesela 29 haftalık gebelikte bebeğin kilosu, öğrenmek için can attığın en önemli konulardan birisi. Bu hafta, yaklaşık 2,5 kilo ağırlığına ulaştım diyebilirim. Diğer merak ettiğin konu ise kuşkusuz 29 haftalık gebelikte bebeğin boyu. Başımdan popoma kadar olan uzunluğum yaklaşık 26 cm oranlarında. Toplam uzunluğum ise 37 cm ölçüsüne erişti. 29 Haftalık Gebelik Görüntüsü Bu hafta doktor kontrolümüz var ve sen daha gitmeden bile bana dair alacağın haberlerin heyecanını yaşamaya başladın. Heyecandan kalp atışlarını dahi duyabiliyorum. Hamileliğinin bu haftaları çok çok önemli anneciğim. Artık doktorumuz daha sık kliniğe gelmemizi isteyecek. Çünkü gelişme geriliği gibi sorunlar bu haftalardan itibaren başlıyormuş. Haliyle sık yapılan rutin kontroller de bu gibi sorunların önüne geçebiliyormuş. 29. haftalık bebek anne karnında nasıl durur? sorunu da cevaplayayım. Yaklaşık 20 haftadan beri makat pozisyonundayım. Yani şu anlık doğum için gerekli olan baş aşağı pozisyonuna dönmedim. Ama 31. haftadan sonra artık doğum pozisyonunu almış olacağım.

Geçen ay doktorumuz sana şeker yüklemesi testini yapmıştı. Ama bu hafta sana yapılacak herhangi belirgin bir test yok. O yüzden rahat ol ve sakın bol yere endişeler duyma! Gebeliğin 29. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler Haftalar geçtikçe karnın daha belirgin hale geliyor ve kiloların artırıyor. Haliyle 29 haftalık gebelikte annenin kilosu nedir? diye merak ediyor olabilirsin. Bu haftada olması gereken normal kilo artışın 9-12 kg arasındaymış. Ancak bu ikiz gebeliklere göre ve annenin beslenme durumuna göre değişebilirmiş. Artık bu haftadan itibaren saçlarında bazı farklılıkların olduğunu anlayabileceksin. Bu dönemde hep döküldüğünden yakındığın o saçların daha gür ve daha dolgun olacak. Çünkü saçlar, hamilelik sürecindeyken dinlenme aşamasında daha uzun süre kaldıkları için haliyle dökülme şikayetleri de azalıyor. Kendini psikolojik yönden bitkin ve kötü hissetmen de yaşadığın en önemli değişimlerden bir tanesi. Ruhsal bunalımların sık sık tekrarlayabilir. Ama ne olur sen üzülme canım annem. Sonra bu üzüntün bana da sirayet ediyor ve ben de karnında üzülmeye başlıyorum. Dişini biraz daha sık! Nasıl olsa kısa bir süre sonra o şefkat dolu kucağında olacağım.

Ayrıca çok sıklaşmasa da kasıklarında ara ara yalancı doğum sancıları yaşayabilirsin. Bu "braxton hickks" olarak da bilinen gebelik kasılmalarının diğer aylarda daha da yoğun olacağını sakın unutma! Ama hemen endişe de duyma! Çünkü her kasık ağrısı benim geleceğime işaret etmiyor. Doğumumun başlaması için daha yoğun ağrılar hissetmen gerekiyor. Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları 29. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu haftalarda benim kilom arttığı için senin rahmine birazcık baskı uygulayabilirim anneciğim. Bunlar hep büyüdüğümden oluyor. Hafif baskılardan dolayı pelvik kaslarının olduğu bölgelerde ağrılar hissedebilirsin. Geceleri baş ağrısından veya sersemlikten dolayı uykuların kaçıyor olabilir. Genelde bu durumun kan şekeri düşüklüğü yüzünden ortaya çıktığını söylüyorlar. Kalkıp ağzına şekerini dengeleyecek hafif gıdalar atabilirsin veya bir elma soyup yiyebilirsin. Benim yaptığım baskılardan dolayı sindirim sistemin de birazcık etkilenebilir. Çünkü bu dönemde hemoroid ve kabızlık şikayetlerinde de biraz artış olacak.

Ayrıca rahmin yapısı genişleyeceği için sık sık idrar ihtiyacın olabilir. Hatta gülerken, hapşırırken ve bacaklarını hareket ettirirken dahi idrara çıkmak isteyebilirsin. Sırt, bacak ve kasık bölgelerinde ağrıların olacak. Ama bu çok normal bir durum. Hem kütle artışından hem de vücudunda ödem sorunundan dolayı oluyor. Hamilelikte Bacak Ağrıları İle Başınız Dertte Biliyoruz: Hamilelikte Bacak Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer? Karnın da benim büyümemle birlikte genişliyor ve haliyle derin gerilerek ince tabaka halini alıyor. O nedenle karın bölgende hafif kaşıntılar yaşaman da son derece doğal. Bu durumu bir nebze de olsun azaltmak için karnının üzerine cilt tipine uygun losyonlar sürebilirsin. Ama önce tabi ki de doktorumuza danışmayı unutma! Gebeliğin 29. Haftasında Beslenme Hamileliğinin bu 29. haftasında birçok semptomlarla karşılaşıyorsun. Haliyle bu gibi gebelik şikayetleriyle baş edebilmek için sağlıklı şekilde beslenmene dikkat etmen gerekli. Bu dönemde özellikle C vitamini alımı çok önemli. Benim bağ dokularımın gelişmesi ve bağışıklık sistemimin korunması için mutlaka C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi, çilek, limon, greyfurt gibi meyveler tüketmelisin. Zaten son aylara yaklaştığın için enerji gereksinimin diğer aylardan kat be kat daha fazla.

Günde en azından 200-300 kalori alman gerekiyor. Süt, ayran, yumurta, yeşil sebze, peynir, et, balık ve kuru baklagiller gibi besin seçeneklerini mutlaka günlük öğünlerine eklemelisin. Sıcak aylarda sıvı ihtiyacın çok daha fazla olacak. O nedenle bunaltıcı havalarda dışarı çıkmadan önce kendine Hindistan cevizi suyu ve taze limon suyu gibi sağlıklı içecekler hazırlayıp tüketmen iyi olur. Susadığını hissetmesen dahi bol bol su almanda fayda var. Bu hem böbreklerinin sağlığı hem de benim sağlığım açısında çok önemli. Acıktığını hissettiğinde sakın cips, hamburger, çikolata ve bisküvi gibi işlenmiş hazır gıdalara sarılma. Hem ben onların tadını hiç sevmiyorum. Ama ara öğünlerde badem, ceviz, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık ve kaju gibi kuruyemişlerden yiyebilirsin. Çünkü bu atıştırmalıklar hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 29. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Epey büyüdüğüm için karnın bir oyuncak futbol topu gibi meydanda! Biliyorum hamile olduğunu insanların farketmesi hoşuna gidiyor ve bu yüzden hep dar kıyafetler giymeye çalışıyorsun. Bu durum aslında hem seni hem de beni rahatsız ediyor. Ayrıca yürürken zorlanmıyor musun bu dar kıyafetlerle? Daha geniş, pamuklu ve koton kumaş kıyafetler tercih etsen bence iyi edersin. Korse, sıkı bağcıklı çorap, sert dokulu tayt gibi kıyafetler giymemeye özen göstermelisin.

Vücudundaki ödem miktarı arttığı için ayakların ve bacakların da bir hayli şişti. O nedenle ayakkabı seçiminde ortopedik tabanlı modellere bakmalısın. Doğumdan sonra fazla kilolarını çabuk atmak ve kilo kontrolü sağlamak istiyorsan kendine özel bir egzersiz programı belirlemelisin. Bu programı kendine göre uyarlayabileceğin gibi doktorumuzdan yardım alarak da oluşturabilirsin. Örneğin: Sabahları yapacağın kısa bir egzersiz programı hem stressiz bir gebelik geçirmeni sağlayacak hem de benim doğumumu kolaylaştıracak. Dilersen sabahları babamla kısa bir yürüyüş de yapabilirsin. Temiz havada yürümek seni gerçekten çok rahatlatacak. Daha Sağlıklı Bir Gebelik İçin Olmazsa Olmaz: Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Egzersizler Doğuma haftalarımız kaldı. Benim kadar heyecanlı ve panik olduğunu biliyorum. Ama şimdi sen heyecanı bir kenara bırakıp ikimiz için babamla alışverişe çıkmalısın. Bebek bezi, araba koltuğu, battaniye, kundak, çorap bebek çantası, gecelik, bebek kıyafeti, mendil gibi daha pek çok eksikliklerimiz var. Yavaş yavaş ben doğana kadar her birini alırsanız iyi edersiniz. Çünkü doğduğumda hepsine ihtiyacım olacak.

En Tatlı Telaş ile Alakalı En Tatlı Bilgiler İçin: Doğum Çantasında Neler Olmalı? Artık hamileliğinin son dönemlerini yaşıyorsun. Haliyle ben büyüdüğüm için vücudunun pek çok yerinde çatlaklıklar görebilirsin. Doğum sonrası bu çatlakların daha çabuk toparlanması için doktorun önerisinde cilt bakım ürünleri kullanabilirsin. 29 haftalık gebelikte uyku pozisyonu da oldukça önemliymiş. Karnın büyüdüğü için artık yüz üstü yatmakta zorlanıyor olabilirsin. Ama sakın sırt üstü yatmayı da deneme! Çünkü sırt üstü yattığın zaman rahim, ana damarlarına baskı uygulayabiliyor. Oluşan bu baskı da hem senin tansiyonunun düşmesine hem de bana rahminden ulaşan kan akışının azalmasına sebebiyet verebiliyor. O nedenle en iyisi sen sol yana doğru yatarak uyu anneciğim. Bu yatış benim kan akışımı hızlandırdığı gibi senin ödem şikayetlerini de bir hayli azaltacak. Gebelik Boyunca Sizi Rahat Ettirecek Uyku Pozisyonları: Hamilelikte Uyku Pozisyonları Rehberi Eğer doktorumuz sakınca görmediyse bu ayda da rahat rahat yolculuk yapabiliriz. Ama mümkün olduğu kadar kısa yolculuklar yapsak daha doğru olur. Çünkü artık hamileliğinin sonlarına yaklaşırsın. Eğer uzun yolculuklara gitmek zorunda kalırsak da molalarda kısa bir yürüyüş yapmayı asla atmamalısın. Böylelikle en azından ödem şikayetlerinden dolayı huzursuz bir seyahat geçirmemiş olacaksın.

Artık hafif işler yapsan bile kendini yorgun hissediyor olman çok doğal. Çünkü karnın büyüdü ve kiloların arttı. Dolayısıyla annelik iznine çıksan hiç fena olmaz. Son dakikaya kadar çalışmak hem senin hem benim açımdan iyi değil. Hem doktorunu da duydun, doğuma kadar birkaç hafta dinlenerek benimle vakit geçirmeni söylüyor. Gebeliğin 29. Haftasında Cinsellik Hamilelik döneminizin bu 29. haftasında bebeğe zarar geleceği düşüncesiyle cinsel ilişkiden uzak duruyor olabilirsiniz. Bu dönemde cinsel penetrasyonun bebeğe hiçbir zararı yoktur. Çünkü bebeğiniz, amniyon kesesi içerisinde güvenli şekilde korunur. Ancak yine de cinsel ilişki konusunda doktorunuzun söyleyeceği önerilerini göz önünde bulundurmalısınız. Doktorunuz hamileliğinizin son haftalarına yaklaştığınız için daha titiz davranmanızı isteyebilir. Çünkü sıklıkla yapılan cinsel birliktelikler bazen semendeki hormonları uyararak doğumu daha erken dönemlere çekebilir. Ayrıca erken doğum riski, kanama ve enfeksiyon gibi şikayetlerinizin varlığında da dikkatli olmanız önemlidir.