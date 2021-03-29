29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29 Mart korona tablosu Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu akşam saatlerinde paylaşılacak. Vatandaşlar Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayısı ve ölen hasta sayısını merak ediyor. Normalleşme ve pandemi sonrasına hazırlık süreci devam ederken Kabine Toplantısı kararları da vatandaşlar tarafından bekleniyor. Peki, 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 27 Mart günü açıklanan son tabloya göre 223 bin 214 test yapıldı. Bu kişilerden30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 151 vatandaşımız hayatını kaybetti.