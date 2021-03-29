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29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin güncel korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanıyor. 29 Mart koronavirüs tablosu verileri vatandaşlar tarafından araştırılırken, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararlar da merak ediliyor. Türkiye'de aşılama çalışmaları sürerken, 29 Mart koronavirüs tablosundaki vakaların son durumu da bekleniyor. Peki, bugün vaka sayısı, ölen hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri kaçta oldu? İşte, Türkiye'nin 29 Mart korona tablosu...

29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

29 Mart korona tablosu Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu akşam saatlerinde paylaşılacak. Vatandaşlar Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayısı ve ölen hasta sayısını merak ediyor. Normalleşme ve pandemi sonrasına hazırlık süreci devam ederken Kabine Toplantısı kararları da vatandaşlar tarafından bekleniyor. Peki, 29 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 27 Mart günü açıklanan son tabloya göre 223 bin 214 test yapıldı. Bu kişilerden30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 151 vatandaşımız hayatını kaybetti.

28 Mart Koronavirüs tablosunda açıklanan bilgilere göre; 220 bin 109 kişiye test yapıldı ve 29 bin 58 vatandaşın testi pozitif çıktı. 28 Mart itibariyle ise 153 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

27 Mart Koronavirüs tablosu verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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