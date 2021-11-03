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  4. Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitenin 1 milyon lira dolandırıcılıkla suçlanan yöneticisi kendini böyle savundu

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitenin 1 milyon lira dolandırıcılıkla suçlanan yöneticisi kendini böyle savundu

03.11.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitenin 1 milyon liraya yakın borcunu ödemediği iddia edilen yönetici konuştu.

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitenin 1 milyon lira dolandırıcılıkla suçlanan yöneticisi kendini böyle savundu

Geçtiğimiz günlerde Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey toplu konutlarında 8 bloklu sitenin sakinleri, aidatları ödemelerine rağmen, Bursagaz, vergi dairesi ve SGK borçları ortaya çıktığını iddia edip, soluğu savcılıkta almıştı.

1 milyon liralık paranın akıbeti sorulan Doğanbey konutları site yöneticisi İzzet Akman, elinde belgelerle açıklamalarda bulundu.

Yöneticisi olduğu sitede 688 dairede 3 bin kişinin yaşadığını ifade eden İzzet Akman, "24 Ağustos 2017 yılından itibaren bu sitelerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. 2 yıldır da aynı zamanda site müdürü olarak tam zamanlı çalışmaktayım. Burada 10 kişilik grup savcılığa giderek hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Benim burada kanunsuz bir şekilde durduğumu belirtmişler. Aldığım paraların hesabını vermediğimi söylemişler. İnsanlar burada mağdur olduklarını ve doğalgazlarının olmadığını beyan edip, suç duyurusunda bulunmuş. Bu, kanunen haklarıdır. Bir insanı suçlayacaksanız, elinizde bir belge olması gerekir. Elinizde bir belge yoksa, bu iftiradan öteye geçmez. Burada insanlardan topladığımız paradan harcadığımız her kuruşu belgeledim. Burada 688 hane ve 3 bin insan yaşamakta. Bu kadar insanı 10 kişi temsil edemez. Diğer insanların yönetime karşı güveni var ve 5 yıldır bizi seçimlerde destekleyerek bunu gösterdiler. Bizi insanları dolandırmakla suçladılar. Burada insanlar aidatlarını öderse borçlar ve faturalar ödenir. Bizim ekstradan bir gelirimiz yok. Sitenin 922 bin lira borcu var. Bu borcun 280 bin liralık doğalgaz borcu var, 300 bin lira SGK borcu var. Diğer borçlar ise yaptırdığımız işlerle ilgili borçlar. Bizim bir milyon lira aidat alacağımız var, aidatları toplarsak 80 bin liraya artı çıkıyor. Aidatlar ödenmediği için biz de borçları ödeyemedik. Pandemi dönemi, Türkiye'de çoğu insanın ödemeleri toplayamamasına ve bir çok ödemeyi yapamamasına sebep oldu. Ben bana bu suçlamaları yöneltenler hakkında suç duyusunda bulunacağım" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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