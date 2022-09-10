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  4. 3 çocuk annesi kadının acı sonu! Yanlışlıkla öldürüldü

3 çocuk annesi kadının acı sonu! Yanlışlıkla öldürüldü

10.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta acı olay! Evde av tüfeğini temizlemek isteyen Ersin Tunçdemir silahın ateş alması sonucu yengesi Derya Tunçdemir'i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Tunçbilek'in yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ersin Tunçdemir gözaltına alırken, av tüfeğine de el konuldu.

3 çocuk annesi kadının acı sonu! Yanlışlıkla öldürüldü

Zonguldak'ta Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kardeşinin eşi Derya Tunçdemir'i (42) kazara vurarak öldürdü.

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3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlerken silah bir anda ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir’e isabet ett. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçdemir, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derya Tunçdemir’in yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis, Ersin Tunçdemir'i gözaltına alırken, av tüfeğine de el konuldu. Ersin Tunçdemir’in emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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