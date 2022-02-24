3. Dünya Savaşı çıkar mı? Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa ne olur?

Rusya Ukrayna arasında yaşanan gerginlik olası bir 3. Dünya savaşı kehanetlerini akla getirmekteydi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı sonrasında dünyadan tepkiler yükselmeye devam etmişti. Sonrasında kriz devam ederken, son olarak sabah saatlerinde Rusya resmen Ukrayna'ya saldırdı. Peki 3. Dünya Savaşı çıkar mı?

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKAR MI?

Kararı onay için Rusya Parlamentosu'na göndermiş olan Putin, Donetsk ve Luhansk'ta "barışın korunması" için orduya talimat vermişti. Ardından AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanıma kararına yaptırımlarla karşılık verileceğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı ve de yaptırım tehdidinde bulundu. İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şimdiden başladığını öne sürmüştü. Javid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını duyurdu. Gerilim hızla tırmanırken bazı kehanetler çokça konuşuldu. 3. Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkmayacağı merak edildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACİL TOPLANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, son olarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.

Toplantıda açıklama yapan Ukrayna’nın BM Temsilcisi, "Kendimizi savunama hakkımız var" dedi. konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtilmekte.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞÜR MÜ?

Son olarak Rusya-Ukrayna krizinde Rusya’nın işgali başladı. Gelişmelere göre Rus ordusu, ülkenin kuzeyindeki Donbass bölgesinde ilerlerken, savaş uçakları ise başkent Kiev dahil pek çok ili bombalamaya başladı. Savaşın gidişatı ve diğer ülkelerin tutumu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

KENDİ ÖLÜMÜNÜ BİLEN ADAMIN SAVAŞ TAHMİNİ

Tüm bunların yanında gizem dünyasının kendi ölümünü bilen adam olarak tanıdığı Alois Irlmaier'in kehanetleri gün yüzüne çıkıyor. Mistik açıdan dünyanın kabul ettiği kişilerden olan Irlmaier, kendi ölümünü bilen adam olarak anılmakta.

Alois Irlmaier, 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı ancak diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi. 21. yüzyıldan bu yana pe çok insan, üçüncü dünya savaşının Orta Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmekte.

Alois Irlmaier’e göre de 2022’de 3. Dünya Savaşı, Orta Doğu’da başlayacak. İlk kıvılcımın Balkanlar'da çıkacağını söylemiş olan söz konusu kahin, ateşin Orta Doğu’ya sıçrayarak büyüyeceğini söylemişti.

