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3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tartışmalar hakkında "'Darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür" dedi.

3 ismin vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."

Kaynak: DHA

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